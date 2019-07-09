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Durakta sigara tartışması kavgaya döndü

Durakta sigara tartışması kavgaya döndü

09 Temmuz 2019 Salı 10:35
Durakta sigara tartışması kavgaya döndü

Durakta sigara tartışmakavgaya döndü

Hava sıcakları vatandaşın strese soktu. Kavga için küçük bahaneler yetmeye başladı. Sigara yüzünden çıkan tartışma metrobüs durağını karıştırdı..

Metrobüs durağında sigara içmenin yasak olduğu uyarısında bulunan vatandaş, uyardığı gençlerin saldırısına uğradı. 

İstanbul'da Edirnekapı metrobüs durağında sigara içen iki genci uyaran adam, saldırıya uğradı. Tekme ve tokatların havaya uçuştuğu kavgada cep telefonu kamerasına yansıdı


Akıllara durgunluk veren saldırı olayı, sabah saatlerinde Edirnekapı metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre duraktaki bir adam iki gence, “burada sigara içmeyin” uyarısında bulundu. Ardından adam turnikeden çıkarak gitmek istedi. Ancak adamla tartışan gençler birden üstüne atlayarak kavga etmeye başladı.

Güpegündüz vatandaşların gözü önünde kavgaya tutuşan tarafları vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı güvenlik görevlileri sonlandırdı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


 

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