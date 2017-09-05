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Dürümlü katliamı zanlısı, operasyonda öldürüldü

Geçtiğimiz yılın 12 Mayıs'ında Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü Mezrası yakınlarında bomba yüklü kamyonun patlatılması sonucu 16 vatandaş feci şekilde can vermişti.

Dürümlü katliamı zanlısı, operasyonda öldürüldü

Geçtiğimiz yılın 12 Mayıs'ında Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü Mezrası yakınlarında bomba yüklü kamyonun patlatılması sonucu 16 vatandaş feci şekilde can vermişti.

05 Eylül 2017 Salı 11:02
Dürümlü katliamı zanlısı, operasyonda öldürüldü


Dürümlü katliamı zanlısı, operasyonda öldürüldü

Türkiye'yi yasa boğan Diyarbakır Dürümlü katliamının sorumlularından PKK'lı teröristin ölü ele geçirildiği açıklandı. Geçtiğimiz yılın 12 Mayıs'ında Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü Mezrası yakınlarında bomba yüklü kamyonun patlatılması sonucu 16 vatandaş feci şekilde can vermişti. Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırı sonrası 23 kişi yaralanmış, çok sayıda vatandaşın patlama sonrası cenazesine bile ulaşılamamıştı.


Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsal kesiminde çatışmada etkisiz hale getirilen PKK'lı 'Dijvar' kod adlı PKK'lı terörist Mehmet Barkın'ın, 16 kişinin yaşamını yitirdiği Dürümlü Köyü'ndeki bomba yüklü kamyonun infilak ettirilmesi dahil birçok eyleme katıldığı belirtildi.
Lice İlçesi'ne bağlı Bağlan Köyü'nde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve işbirlikçilerini yakalamak amacıyla 3-4 Eylül tarihlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında mühimmat ve teçhizatı ile birlikte Bağlan Köyü içerisinde ölü ele geçirilen teröristin, 1988 Şırnak doğumlu, 'Dijvar kod adlı Mehmet Barkın olduğunu tespit edildi.
Diyarbakır Valiliği'nin açıklamasında, bu teröristin diğer PKK'lılarla katıldığı eylemler ile ilgili şöyle açıklandı:

*  21 Eylül 2015; Dicle İlçe merkezindeki Kaymakamlık konutu, İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet binası ve zırhlı kobra aracına roketatarlı saldırı,

* 26 Aralık 2015; Ergani İlçe merkezindeki Kaymakamlık konutuna roketatarlı saldırı,

* 16 Ocak 2016; Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığına roketatarlı saldırı,
* 5 Şubat 2016; Hani İlçesi Vezirboğazı bölgesindeki Üs bölgesine roketatarlı saldırı,

* 18 Şubat 2016; Dicle İlçesi Taşağıl Köyü yol ayrımındaki yol kontrol faaliyetinde görevli personele silahlı saldırı,

* 21 Şubat 2016; Diyarbakır-Bingöl Karayolu, Çalıbükü Köyü mevkiinde yol kesme  ve araç yağmalanması,

* 1 Mayıs 2016; Dicle İlçe Jandarma Komutanlığına patlayıcı madde yüklü araçlı saldırı neticesinde 1 personelin şehit edilmesi, 36 personelin yaralanması,

* 12 Mayıs 2016 tarihinde, Diyarbakır ili Sur ilçesi Sarıkamış Köyü Dürümlü mezrasında patlayıcı yüklü  kamyonun  infilak  ettirilmesi neticesinde, 16 vatandaşın şehit edilmesi,  23 vatandaşın yaralanması.

HDP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNİN İDDİASI YALANLANDI

Lice İlçesi'ne dün giderek operasyonun yapıldığı köylerde incelemelerde bulunan HDP Milletvekilleri Ziya Pir, Feleknaz Uca ve Sibel Yiğitalp, operasyonda ağır yaralı yakalanan Celal Yıldırım'ın sivil olduğunu öne sürmüştü.
Diyarbakır Valiliği açıklamasında, üzerinde 1 el bombası olduğu halde ağır yaralı yakalanan Celal Yıldırım'ın da bölücü terör örgütü mensubu olduğu, 'Terör örgütüne üye olmak, kasten adam öldürme  ve uyuşturucu ve uyarıcı madde imali ve ticareti yapmak' olmak üzere 3 ayrı suçtan arandığı belirtildi. Açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dürümlü Katliamı
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