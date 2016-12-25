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25 Aralık 2016 Pazar 06:41

Düzce'den sevgilisinin yanına geldi, tecavüze uğradı can verdi

Büyükçekmece'de gece yarısı bir hastanenin kapısı önüne yarı baygın terk edilen 20 yaşındaki genç kız kurtarılamadı. Polis kaçan iki zanlıdan birini yakaladı,

Düzce'den sevgilisinin yanına geldi, tecavüze uğradı can verdi
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Düzce'den sevgilisinin yanına geldi, tecavüze uğradı can verdi

Düzce'den İstanbul'a sevgilisi ile buluşmaya gelen genç kız, bir hastanenin önüne koma halinde terk edildi. Hastanede yoğun bakıma alınan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kanında yüksek derecede alkole rastlanan talihsiz kızın tecavüze uğradığı açıklandı.

İKİ ZANLIDAN BİRİ YAKALANDI

İddiaya göre korkunç olay İstanbul Büyükçekmece’de meydana geldi. Gece yarısı özel bir hastaneye gelen araçtan, hastane önüne yarı baygın olarak bırakılan genç kız sağlık görelileri tarafından acil servise alındı. Bu arada araçta bulunan iki kişi hızla kayıplara karıştı. Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda polis iki kişiyi aramaya başlarken, K.H. adlı genç kız için hastanede kurtarma yarışı başladı..

CİNSEL ORGANINDA YIRTIK, KANINDA ALKOL

Doktorlar tarafından yapılan incelemede, genç kızın vajinasında yırtık olduğu ve kanında aşırı alkol bulunduğu belirlendi. Olay yerine çağrılan polis, genç kızın 20 yaşındaki K.H. olduğunu tespit etti. Doktorlar, polise genç kızın bir ilişki yaşamış olduğunu bu ilişkide de tecavüz ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmayan genç kızın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adlı Tıp Kurumu’na gönderildi.

DÜZCE'DEN İSTANBUL'A ERKEK ARKADAŞININ YANINA GELMİŞ

Genç kızın ölmesinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri de devreye girdi. Yapılan çalışmalarda, genç kızın Düzce’de yaşadığı ve İstanbul’a erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen kişinin yanına geldiği öğrenildi.

Çalışmalarda, K.H.’yi hastaneye bırakan 2 kişinin kimlikleri de tespit edildi. Polisin yaptığı operasyonda şüphelilerden biri bulunarak gözaltına alındı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan şüpheli, ikinci kişinin genç kızın sevgilisi olduğunu iddia etti. Bunun üzerine polis, K.H.’nin sevgilisini aramaya başladı.

 
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