Edirne'de fuhuş operasyonu, 22 gözaltı var

Edirne'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 22 kişiden 5'i tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 ay önce, insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini yaptığını belirlediği bazı kişileri takibe aldı. Şehir merkezi ile Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde farklı adreslere düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

9 KADIN 3 AYDA 500 ERKEKLE BİRLİKTE OLDU

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 22 kişiden 1'i kadın, 5 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 7'si kadın 21 şüpheli, 'fuhuş, fuhuşa aracılık, yer temini ve insan ticareti' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Yapılan incelemelerde ve emniyetteki ilk sorgularında gözaltına 7 kadın ve 3 ay önce yakalanan 2 kadın olmak üzere toplam 9 kadının il genelinde yaklaşık 500 erkekle para karşılığı birlikte olduğu belirtildi.



APART VE OTELLERİ MESKEN TUTTULAR

Edirne'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonun ikinci ayağında ise Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Teknik-Takip Büro Amirliği ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri 7'si kadın toplam 21 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Emniyet güçleri tarafından yapılan teknik-takipte söz konusu 7 kadının, fuhuş yaptıkları, birbirlerine müşteri buldukları, ayrıca gözaltına alınan 14 erkek şüphelinin de kadınlara fuhuş için müşteri temin ettikleri, fuhuş için il genelinde bulunan apart ve otelleri ayarladıkları, fuhuş için gelen müşterilerin isimlerini kayıt yapmayarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.