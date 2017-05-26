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26 Mayıs 2017 Cuma 12:23

Edirne'de gece yarısı aile katliamı; Cani uyurken öldürdü kaçtı

Edirne'de husumetli iki aile arasındaki kavga katliama dönüştü. Gece yarısı elinde pompalı tüfekle eve giren katil anne baba ve iki yaşındaki kızlarını katlederek kaçtı.

Edirne'de gece yarısı aile katliamı; Cani uyurken öldürdü kaçtı
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Edirne'de gece yarısı aile katliamı; Cani uyurken öldürdü kaçtı

Gece yarısı uykularında katledilen Salih Mal, Hanife Mal ve iki yaşındaki kız çocuğu Elena Mal'ın yakınları sinir krizleri geçirdi.

Edirne'de bir şahıs, gece yarısı camını kırarak girdiği evde anne, baba ve 2 yaşındaki çocuklarını öldürdü. Olayın şoku ile hareketsiz kalan ailenin diğer 2 çocuğu ise saldırıdan kurtuldu.



Saldırganın açtığı ateş sonucu saldırıya uykularında yakalanan baba Salih Mal, anne Hanife Mal ve 2 yaşındaki çocukları Elena Mal hayatını kaybetti

SALDIRGAN POMPALI TÜFEKLE GİRDİ

Edinilen bilgiye göre vahşi olay, gece saat 02.00 sıralarında Edirne'de Roman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Menzilahir Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, daha öncede aile ile aralarında husumet bulunan bir kişi pompalı tüfekle Mal Ailesi'nin yaşadığı evin camını kırarak içeri girdi. Saldırganın açtığı ateş sonucu saldırıya uykularında yakalanan baba Salih Mal, anne Hanife Mal ve 2 yaşındaki çocukları Elena Mal hayatını kaybetti. Aynı odada bulunan ve kanlar içerisinde kalan ailenin diğer iki çocuğu ise iddiaya göre olayın şokuyla hareketsiz durarak saldırganın hedefi olmaktan kurtuldu.

"BİZ DE Mİ ÖLDÜK?"

Silah sesini duyan mahalle sakinleri eve koştu. Girdikleri evde aile bireylerinin cesedi ile karşılaşan mahalle sakinleri, diğer 2 çocuğun da önce öldüğünü zannetti. Vatandaşlar, vücutlarının büyük bölümü kanla kaplanan çocuklar "Annem babam öldü, biz de mi öldük?" sözlerini duyunca hayatta olduklarını anladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri cesetleri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırırken, saldırıdan kurtulan ancak travma yaşayan çocuklar denetim altına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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