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21 Ocak 2017 Cumartesi 08:00

Edirne Keşan'da feci kaza; Kızı can verdi, baba ağır yaralı

Hazal Çiçek babasının kullandığı otomobil ile adeta ölüme gitti. Arıza yapan ve kenara çekilen TIR'ın altına 120 KM hızla giren Bayram Çiçek'in kullandığı otomobilde can veren 17 yaşındaki genç kızın yakınları olayı öğrenince sinir krizleri geçirdi.

Edirne Keşan'da feci kaza; Kızı can verdi, baba ağır yaralı
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Edirne Keşan'da feci kaza; Kızı can verdi, baba ağır yaralı


Edirne Keşan'da arıza yapan ve yol kenarına park eden TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan Hazal Çiçek can verdi, baba Bayram Çiçek ağır yaralı. Kaza sonrası otomobilin hız kadranının 120 KM'de takılı kaldığı görüldü.

UYARI LEVHASINI BİLE FARKETMEDİ

Edinilen bilgiye göre, Gelibolu'dan Keşan İstikametine seyreden Uğur Yiğitalp (61) yönetimindeki 42 EBE 72 Çekici, 42 EBN68 Dorse plakalı TIR'ın iddiaya göre Korudağ Rampası'nı çıktıktan sonra Çanakkale İl Sınırı Tabelası yakınlarında frenleri kilitlendi. Sürücü TIR'ı sol şeride çekerek uyarıcı işaretlerini koyup 155'i arayarak yardım istedi. Bu sırada yol kenarına konulan uyarıcı levhayı fark etmeyen ve süratli bir şekilde gelen Bayram Çiçek (45) yönetimindeki 17 RU 322 plakalı otomobil ise, yol kenarında park halinde olan TIR'ın dorsesine şiddetli bir şekilde çarptı. Hurdaya dönen araçta sürücü Bayram Çiçek ve yanında yolcu olarak bulunan kızı Hazal Çiçek sıkıştı.

"BABA AĞIR YARALI, KIZI HAYATINI KAYBETTİ"

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu sürücü Bayram Çiçek ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ambulansa götürülen Çiçek, tedavi altına alındı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesinin altına giren araçta yolcu olarak bulunan Bayram Çiçek'in kızı Hazal Çiçek (17) ise olay yerinde feci şekilde can verdi. Sıkıştığı yerden aracın çekilmesiyle çıkarılan Hazal Çiçek, yapılan incelemelerin ardından Keşan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

"ARACIN İBRESİ 120'DE TAKILI KALDI"

TIR Sürücüsü Uğur Yiğitalp, kaza anı ile ilgili yaptığı açıklamada; "Benim araç arıza yaptı. Şeritte durdum. Dubalarımı koydum. Ekibi aradım ve aracımın arıza yaptığını söyledim. Ama taksici Dubaları geç fark etti. Daha sonra da TIR'ın altına girdi" dedi. Öte yandan süratli olduğu öğrenilen aracın ibresinin ise 120 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü.

Hurdaya dönen araç, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından otoparka çekilirken, TIR sürücüsü Yiğitalp ise Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ağır yaralananan Bayram Çiçek'in Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi edildiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler
Hazal ÇiçekBayram Çiçek
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