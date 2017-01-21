Edirne Keşan'da feci kaza; Kızı can verdi, baba ağır yaralı

Hazal Çiçek babasının kullandığı otomobil ile adeta ölüme gitti. Arıza yapan ve kenara çekilen TIR'ın altına 120 KM hızla giren Bayram Çiçek'in kullandığı otomobilde can veren 17 yaşındaki genç kızın yakınları olayı öğrenince sinir krizleri geçirdi.

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