Edremit'te cinayet; İngilizce öğretmeninin katil zanlıları yakalandı

Edremit'te cinayet; İngilizce öğretmeni evinde öldürüldü

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Balıkesir Edremit'te ingilizce öğretmenievinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis cinayeti araştırırken talihsiz öğretmenin yakınları gözyaşlarına boğuldu.Balıkesir'in Edremit ilçesinde İngilizce öğretmeni Elif Denizer Isparta, evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Polis cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlatırken, Isparta'nın önceki akşam ecel ve kaderle ilgili yaptığı paylaşım dikkat çekti.Edremit ilçesinde ingilizce öğretmenliği yapan 47 yaşındaki Elif Denizer Isparta'dan yakınları haber alamayınca evine gitti. Eve giren yakınları, Isparta'yı kanlar içinde yerde hareketsiz şekilde buldu.Yakınları, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirledi.Polis ve nöbetçi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Elif Denizer Isparta'nın cenazesi otopsi için Adli tıp kurumu morguna gönderildi. Cinayet zanlısının kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlatıldı.İngilizce öğretmeni Elif Denizer Isparta'nın öldürülmesi yakınlarını yasa boğdu. Isparta'nın öldürülmeden önce ecel ve kader ile ilgili yaptığı paylaşım dikkat çekti. İngilizce Öğretmeni öldürülmeden önce sosyal medya hesabından, "İnsan bir ecelini, bir de kaderini bilmezmiş. bilinen tek şey varmış; sevgi. Onun da kıymeti bilinezmiş..!" paylaşımı yaptığı görüldü.Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında incelemeye alınan çevredeki güvenlik kamerası görüntülülerinde Elif Isparta'nın evinin korkuluklarından tırmanan bir kişi belirlendi. Polisin, Isparta'nın evinde yaptığı parmak izi çalışmasında da.'ya (26) ait parmak izlerine rastlandı.Kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, Recep K.'yi Edremit yakınlarındaki bir zeytin tarlasında yakaladı.Recep K.'nin yapılan üst aramasında plastik saplı tornavidaya benzer kapı açmada kullanılan bir alet ile sim kartı ele geçirildi. Şüphelinin suratında çizikler olduğu belirlenirken, olay yerindeki kanlı ayakkabı izi ile de ayağında bulunan ayakkabının izlerinin uyuştuğu belirlendi. Recep K. ve Isparta'dan alınan DNA kalıntıları incelenmek Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.