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05 Şubat 2017 Pazar 11:55

El Bab'ta DEAŞ'in valisi öldürüldü

TSK'nın Suriye topraklarında devam eden operasyonylarda EL Bab'ta 32 terörist öldürüldü. TSK'nın hava harekatında DAEŞ'in sözde El Bab valisi öldürüldü.

El Bab'ta DEAŞ'in valisi öldürüldü
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El Bab'ta DEAŞ'in valisi öldürüldü

Etkisiz hale getirilen 32 teröristten birinin terör örgütü DAEŞ'in El Bab'a sözde vali olarak görevlendirdiği Ebu Halid Ürdüni olduğu ortaya çıktı


Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DAEŞ'in El Bab'daki sözde valisi Ebu Halid Ürdüni öldürüldü.
Askeri kaynaklardan edilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 166 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında dün etkisiz hale getirilen 32 teröristten birinin terör örgütü DAEŞ'ın El Bab'a sözde vali olarak görevlendirdiği Ebu Halid Ürdüni olduğu ortaya çıktı.

Askeri yetkililer, örgütün sözde Rakka Valisi'nin, öldürülen Ürdüni'nin yerine görevlendirilen sözde valiye gönderdiği bir mektuba da ulaştı. Mektupta, Ürdüni'nin öldürüldüğü ve örgütte son günlerde ağır kayıplar olduğu ifadeleri yer aldı.
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