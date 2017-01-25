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25 Ocak 2017 Çarşamba 19:19

El Bab'ta saldırı 1 şehit 5 yaralı

 IŞİD terör örgütü saat 17.00 sıralarında El Bab kentinin Kabr el Mukri bölgesindeki Türkaskerlerinin bulunduğu alana düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu,5 asker yaralandı.

El Bab'ta saldırı 1 şehit 5 yaralı
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El Bab'ta saldırı 1 şehit 5 yaralı
   IŞİD terör örgütü saat 17.00 sıralarında El Bab kentinin Kabr el Mukri bölgesindeki Türkaskerlerinin bulunduğu alana düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu,5 asker yaralandı.
   TSK'dan yapılan açıklamaya göre, “25 Ocak saat 17.00 sularında El Bab civarındaki Kabr el Mukri bölgesinde DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmalar esnasında, 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Yararlılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandı. Yapılan açıklamada, “Kahraman şehidimize Allah'tan rahmeti kederli ailesine, TSK mensuplarına ve Yüce Milletimize baş sağlığı ve sabır; yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Mekanı cennet olsun” denildi.
 
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El BabTerörşehit
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