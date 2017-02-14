El Bab'ta son durum: Teröristler kaçıyor, Mehmetçik vuruyor

BİNALAR TEK TEK TEMİZLENİYOR

OPERASYONDA 175'İNCİ GÜNE GİRİLDİ

Suriye toprakları içerisinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın en kritik aşaması olarak bilinen EL Bab'ın DEAŞ'li teröristlerden temizlenmesi sürüyor. Teröristler, şehir içinde savaşmak yerine yeraltına kazılan tünelleri kullanarak kalleşçe saldırmayı denese de. Mehmetçik fare gibi kaçak DEAŞ'li teröristlerin peşini bırakmıyor.DEAŞ'ın elinden alınan bir binaya, Türk keskin nişancılarının "Le Cafe'de Sniper" adını vererek, nişan aldıkları görülüyorGüvenlik uzman Abdullah Ağar, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında devam eden El Bab operasyonu hakkında fotoğraflar paylaştı.Ağar, "Bab'ta bir keskin nişancı timi" ifadeleriyle, kayalıkların arasına kamufile olmuş Türk askerlerinin fotoğrafını paylaştı.Bir diğer karede ise, DEAŞ'ın elinden alınan bir binaya, Türk keskin nişancılarının "Le Cafe'de Sniper" adını vererek, nişan aldıkları görülüyor. Ağar, fotoğraf altına "Sniper Cafe! Neşeleri de, havaları da, moralleri de, mücadeleleri de iyi. Çatışmaları da!" ifadelerini kullandı.Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerini destekleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı 175'inci gününe girdi.Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, "Muhalif unsurlardan oluşantarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrası devam etmektedir" denildi.ÖSO, geçen hafta ele geçirdiği merkeze hakim Şeyh Akil ve diğer bazı tepelerle birlikte merkezin yaklaşık 1,5 kilometre içine girmişti. ÖSO'nun Tadif Kavşağı'nı almasıyla, kentin güneyinden ilerleyen Esed rejimi güçlerinin El Bab'a yönelmesi engellenmiş oldu. 24 Ağustos'tan bu yana bin 927 kilometrekarelik alan terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK'dan temizlendi.