Elazığ Emniyeti'ne saldıran hainler yakalandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Elazığ Emniyet Müdürlüğü binasına 18 Ağustos 2016'da gerçekleştirilen terör saldırısının 2 faili ile zanlıları evinde gizleyen bir kişi gözaltına alındı.Valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesi kuzeybatısı ile Hani ilçesi kuzeydoğusu bölgesindeki sözde Ape Musa alanında 27 Mart'ta saat 22.00'den itibaren başlatılan "Bayrak-44 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonu"nun sürdüğü belirtildi.Operasyonda, Lice Abalı-Tapantepe karayolu güzergahındaki menfezde kalaşnikof piyade tüfeği, şarjör, 30 fişek, Lice-Şenlik mülki sınırları içinde de 3 savunma tipi el bombası ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, Lice'nin Şenlik köyüne bağlı Akçapınar mezrasında terör eylemlerinde kullanılabileceği yönünde istihbari bilgi edinilen ve ikiz plaka kaydı yer alan bir araç bulunduğu kaydedildi.Lice'nin Ecemiş köyünde, terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla aranan bir kişinin yakalandığı bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:"Hani'nin Yukarıturalı köyünde gerçekleştirilen adli arama faaliyetinde, Elazığ Emniyet Müdürlüğü binasına 18 Ağustos 2016'da patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucunda 3 polisin şehit edilmesi ve 217 emniyet görevlisi ile vatandaşın yaralanması olayının 2 zanlısı ve şüphelileri evinde saklayan bir kişi olmak üzere 3 terör örgütü iş birlikçisi ve şüphelisi 28 Mart'ta 20.30 sıralarında gözaltına alındı."Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.