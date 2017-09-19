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Elektronik sigara partisini polis bastı: 800 kişiye ceza, 3 gözaltı var

İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bir restoranın catı katında ücretsiz olarak elektronik sigara etkinliği 'Vape Istanbul Party'e 800 kişi katıldı. Parti polis tarafından basıldı. 800 kişiye para cezası verildi, binlerce elektronik sigaraya el konuldu

Elektronik sigara partisini polis bastı: 800 kişiye ceza, 3 gözaltı var

İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bir restoranın catı katında ücretsiz olarak elektronik sigara etkinliği 'Vape Istanbul Party'e 800 kişi katıldı. Parti polis tarafından basıldı. 800 kişiye para cezası verildi, binlerce elektronik sigaraya el konuldu

19 Eylül 2017 Salı 07:19
Elektronik sigara partisini polis bastı: 800 kişiye ceza, 3 gözaltı var


İstanbul'da elektronik sigara partisini polis bastı,  800 kişiye ceza


Vape Party İstanbul'a polis baskını. İstiklal Caddesi'nde bir restoranın çatı katında düzenlenen elektronik sigara partisi polis tarafından basıldı, 800 kişiye para cezası verildi, isimleri polis kayıtlarına geçerken, 3 kişi gözaltında.

Sınırsız Likit Deneyimi, modlar, atomizerler, müzik, gösteriler filan derken, Türkiye'nin ilk Vape Party İstanbul'u polis tarafından basıldı

SATIŞI YASAK, KAPALI ALANLARDA İÇİLEMEZ

Türkiye’de ticareti yasadışı ilan edilen ve tıpkı sigara gibi kapalı alanlarda kullanımı yasaklanan “elektronik sigara” nın içildiği bir parti düzenlemek için sosyal medyada tanıtım yapan kişiler, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı.

İstanbul'un göbeğinde düzenlenen elektronik sigara etkinliği polis tarafından basıldı. Vape Party Istanbul adıyla düzenlenen partiye 800 kişi katıldı. Polis katılımcıların tamamına para cezesı uyğuladı. Partiyi düzenleyen 3 kişi ise gözaltına alındı. Yasalara göre satışı ve kullanımı yasak olan eletronik sigara için  düzenlenen partiye katılımın ücretsiz yapıldığı dikkat çekti. Polis operasyonu sırasında yüzlerce elektronik sigara ile sıvı likitlerine el konuldu. 

ÜCRETSİZ OLUNCA DUYAN GELMİŞ

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 800 kişinin katıldığı ‘elektronik sigara’ partisini polis bastı. 3 organizatör gözaltına alındı. Elektronik sigaralara el konulurken, kimlik kayıtları alınan 800 kişiye de idari para cezası verilecek. Elektronik sigaranın kullanımı ve satışı yasak.

Kullanımı her geçen gün artan elektronik sigara bu kez bir polis baskınının konusu oldu.

TÜRKİYE'NİN İLK ELEKTRONİK SİGARA PARTİSİ

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bir restoranın çatı katını kiralayan organizatörler, elektronik sigara tanıtımı amacıyla, katılımın ücretsiz olduğu, mankenlerin de katıldığı bir parti düzenlediklerini duyurdu. Tanıtım afişlerinde “Vape Party İstanbul - Türkiye’nin ilk elektronik sigara partisi, sınırsız likit deneyimi, modlar, atomizerler, ücretsiz” sloganları kullanıldı.

MEŞALELERİN ALTINDA GELENLERE SİGARA İKRAMI

Meşalelerin yakılıp sınırsız ‘elektronik sigara’ ikramının yapıldığı parti, 17 Eylül gecesi hayata geçti. Polisin takibinde olan parti, başlamasından kısa süre sonra basıldı. Katılımcılar şaşkınlığa uğrarken, 3 organizatör gözaltına alındı. 3 şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet ve TCK 3/18 insan sağlığına zarar verme suçlarından adli işlem yapılacak. Partiye katılan 800 kişiye, 2013 yılında çıkarılan, 4207 sayılı “Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun” hükümleri çerçevesinde “kapalı alanda sigara içilmesi”yle ilgili para cezası uygulanacağı belirtildi.

UZMANLARDAN ‘ZEHİRLEYEBİLİR’ UYARISI

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca bugüne kadar kartuşu nikotin içeren herhangi bir elektronik sigara markası için ithalat izni verilmedi. Ancak elektronik sigaralar, internet üzerinden veya kaçak yollarla Türkiye’ye sokularak 150 TL ile 450 TL arasında satılıyor. Elektronik sigara için AL O 184 SABİM hattı üzerinden ulaşılan Tütün İhbar Hattı’na bildirimde bulunulabiliyor. Elektronik sigara artık bir tütün ürünü olarak kabul edildiğinden, tütün ürünlerine uygulanan mevzuat elektronik sigaralar için de geçerli oluyor.

Çeşitli sağlık sorunlarına yol açan elektronik sigaralarda da diğer sigaralarda olduğu gibi çeşitli kimyasallar bulunuyor. Elektronik sigara, içerdiği nikotin ve çeşitli aromalar nedeniyle sigaradan kurtulmaya değil bağımlılığın devam etmesine neden oluyor. Normal sigaralar gibi kısa sürede tükenmiyor, daha uzun süre kullanılabiliyor. Bu durum tüketicilerin yüksek dozda nikotine maruz kalma ve zehirlenme riskini artıyor.

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