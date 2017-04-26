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26 Nisan 2017 Çarşamba 09:04

Emniyet'te büyük FETÖ operasyonu

Ankara merkezli Emniyet Genel Müdürlüğü'ce 54 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 803 kişi gözaltına alındı.

Emniyet'te büyük FETÖ operasyonu
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Emniyet'te büyük FETÖ operasyonu
   Ankara merkezli Emniyet Genel Müdürlüğü'ce 54 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 803 kişi gözaltına alındı.81 ilde 8.500 polisin katıldığı operasyonda 803 kişi gözaltına alındı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda 1.000 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.
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FETÖAnkara Emniyet
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