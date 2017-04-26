Ankara merkezli Emniyet Genel Müdürlüğü'ce 54 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 803 kişi gözaltına alındı.81 ilde 8.500 polisin katıldığı operasyonda 803 kişi gözaltına alındı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda 1.000 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.
Emniyet'te büyük FETÖ operasyonu
Ankara merkezli Emniyet Genel Müdürlüğü'ce 54 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 803 kişi gözaltına alındı.
Ankara merkezli Emniyet Genel Müdürlüğü'ce 54 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 803 kişi gözaltına alındı.81 ilde 8.500 polisin katıldığı operasyonda 803 kişi gözaltına alındı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda 1.000 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.