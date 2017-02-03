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03 Şubat 2017 Cuma 10:31

Engelli kadına AVM tuvaletinde tecavüz

İstanbul’da bir AVM’nin tuvaletinde engelli kadına tecavüz edildi

Engelli kadına AVM tuvaletinde tecavüz
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Engelli kadına AVM tuvaletinde tecavüz

İstanbul’da bir AVM’nin tuvaletinde engelli kadına tecavüz edildi
   39 Yaşındaki D. 12 yıl önce kas hastalığına yakalanarak tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamak zorunda kaldı.2016 yılında sosyal medya üzerinden 35 yaşındaki Erol G. ile tanıştı.Evli üç çocuk babası Erol G. D’ye eşinden ayrıldığını söyledi.
   Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre ilişkileri arkadaşlığa dönüşen D. ile Erol G. 24 Eylül 2016’da Esenyurt’ta bir AVM’de buluştular.Erol G burada D.’ye cinsel ilişkiye girmeyi teklif etti.Teklifi reddeden D.engelli tuvatelite gitti.İddiaya göre Dçnin arkasından tuvalete gelen Erol G. kapıyı kilitledi ve D.ye tecavüz etti.
   Olayın sonrasıda  D., baygınlık geçirdi. Ayıldıktan sonra hastaneye giden D. tedavisinin ardından taburcu edilirken Eseryurt Devlet Hastanesi’nin verdiği raporda, bekaret zarının yırtıldığı saptandı. D.’nin şikâyeti üzerine aynı gün hastanede gözaltına alınan Erol G., ertesi gün tutuklandı. Erol G. hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘cebir, tehdit ve hile ile kandırarak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Erol G., mahkemedeki ifadesinde, D. ile duygusal ilişkilerinin olduğunu, o gün de rızası doğrultusunda cinsel ilişkiye girdiklerini ileri sürdü.
   D. Üyesi olduğu Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’nde hayata tutunan  psikolojisi elvermediği için ilk iki duruşmaya katılmadığını ancak 13 Şubat’ta görülecek duruşmaya gideceğini ifade ederek şunları söyledi: “Benim hayatım zaten çok zordu. Bu olaydan sonra hayatla bağım koptu. Çırpınıyorum… İnsanlara karşı inancımı ve güvenimi yitirdim. Bir kadının başına gelebilecek en zor şeyi yaşadım. Tecavüz, başa gelmeden anlaşılmıyormuş.”
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Engelli KadınAvm Tuvaletinde Tecavüz
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