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Engelli raporu almak için komşusunun kanıyla gelmiş

Engelli raporu alarak devlet memuru, kamu çalışanı olmaya hazırlanan 3 kişinin sahtekarlığı polisi ve doktorları hayrete düşürdü. Şeker hastası komşusundan aldıkları kanla hastaneye gelen zanlılar gözaltına alındı.

Engelli raporu almak için komşusunun kanıyla gelmiş

Engelli raporu alarak devlet memuru, kamu çalışanı olmaya hazırlanan 3 kişinin sahtekarlığı polisi ve doktorları hayrete düşürdü. Şeker hastası komşusundan aldıkları kanla hastaneye gelen zanlılar gözaltına alındı.

30 Kasım 2017 Perşembe 09:47
Engelli raporu almak için komşusunun kanıyla gelmiş


Engelli raporu almak için komşusunun kanıyla gelmiş

Böyle tezgah görülmedi. Engelli raporu alarak, kamu kurumlarında daha kolay işe girmeyi hedefleyen 3 kişi, komşusunun kanıyla hastanede yakalandı.

Adana'da şeker hastası olan komşusunun kanını hastaneye götürüp kamuda engelli kadrosunda görev almak için rapor almak isterken doktorun fark etmesi sonucu ikisi kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, 12 Kasım'da Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir şirkette çalışan Selda U., kamudaki 'engelli kadrosu'ndan faydalanıp, bir devlet dairesinde işe girme umuduyla daha önce 'evrakta sahtecilik' suçundan 2011 yılında cezaevine girip, 2 yıl 6 ay hapis yattıktan sonra tahliye edilen Mehmet Gökhan E. (40) ile bağlantıya geçti. Selda U., bu şahsın yönlendirmesiyle şeker hastası komşunun kan örneğini alıp hastaneye giderek rapor alıp kamuya engelli kadrosundan girme planı yaptı. Planı devreye sokan genç kadın Mehmet Gökhan E. ile birlikte Kadirli Devlet Hastanesi'ne gitti. Selda U., 'şeker hastası' olduğu yönünde rapor alabilmesi için kendisinden kan örneği isteneceği bildiği için yanında da şeker hastası olan komşusu Aysel Ç.'den (49) temin ettiği kanı getirdi. Zanlı, kendisi yerine komşusunun kanını verdi ve o kanla ilgili yapılan tahlillerde kan şekeri seviyesi 500 olarak ölçüldü. Bu değer, Uzman Doktor S.B.'yi de şaşırttı.

GERÇEĞİ DOKTOR FARK ETTİ

S.B., bu değerdeki birinin komaya gireceğini bildiği için testte bir yanlışlık olabileceğini düşünerek, yeniden kan testi yapılmasını istedi. Tekrar teste giren Selda U.'nun şeker oranı bu kez 100 olarak ölçüldü. Bir insanın kanındaki değerlerin bu kadar kısa sürede düşmesinin imkansız olduğunu bilen doktor, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, Selda U.'yu yönlendiren bir erkeği gördü ve durumu polise bildirdi.

Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Selda U. ve Aysel Ç. ile birlikte onlara yardım ettiği öne sürülen, güvenlik kamerası görüntülerinden de teşhis edilen Mehmet Gökhan E.'yi Adana'da yakaladı. Selda U.'nun alınan ilk ifadesinde, "Özel sektörde çalışıyordum ama işimden memnun değildim. Bir devlet dairesinde çalışıp, kendimi sağlama almak istedim. Bu yüzden de Mehmet Gökhan E. ile bağlantıya geçtim. Onun yönlendirmesiyle bu planı yaptım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Diğer zanlılar ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Selda U. ile birlikte Aysel Ç. ve Mehmet Gökhan E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

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