Erdal Tosun'un ölümüne neden olan sürücüye tahliye

Erdal Tosun'un ölümüne neden olan sürücü Nihat Şaki tahliye oldu

"TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"

"ORADA HIZ SINIRI 70 KM"

TANIK KAZA GÜNÜNÜ ANLATTI

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Duruşma sonunda, sanığın yargılama aşamasındaki hal ve tavırları ile kaçma şüphesi olduğuna dair somut olgunun oluşmaması, tutukluluğun bir tedbir olması dolayısı göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.İstanbul Maslak'ta geçtiğimiz yıl 29 Kasım 2016 tarihinde ünlü oyuncu Erdal Tosun'un aracına çarparak ölümüne neden olan sürücü Nihat Şaki'nin 2.5 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliyesine karar verildi.İstanbul 75. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Nihat Şaki hazır bulundu. Davada müşteki olan Erdal Tosun'un kızı Zeynep Kiraz Tosun duruşmaya katılmadı, onu avukatı Çetin Yüksel temsil etti.Olay yerinde geçtiğimiz hafta yapılan keşfin bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığı bildirildi. Gelen bilirkişi raporunda sanığın tam kusurlu olduğu, kazada ölen Erdal Tosun ve yolda bir kusur olmadığı belirtildi.Rapor hakkında diyeceği sorulan sanık Nihat Şaki, "Şiddetli yağıştan dolayı oluşan bir durumdur. Hava da karanlıktı. Ailem zor durumda namusun ve şerefim üzerine yemin ediyorum. Çok üzgünüm. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Nihat Şaki'nin avukatı Ercüment Esel ise "Bizim bir şahidimiz var. Dinlenmesini talep ediyoruz. Ayrıca biz yolun kusurlu olduğunu düşünüyoruz. Keşfin yapıldığı an ile kazanın meydana geldiği anki koşulları farklıdır. Keşif gündüz yapılmıştır. Olay sabah erken saatlerde meydana gelmiştir. Ayrıca olay günü şiddetli yağmur yağması sonucu su birikintisi vardır. Yolda su akışı mevcuttur. Bunun da trafiğe etkisi söz konusudur" dedi.Zeynep Kiraz Tosun'un avukatı Çetin Yüksel ise "Müvekkilim öğrencidir. Bugünde sınavları vardı bu yüzden getiremedik. Kendisinin görgüye davalı bir bilgisi yoktur. Kendisi ben vekil olarak temsil ettiğim için getirmeyebilirim. Orada hız sınırı 70 Kilometredir. Bu sınırda giden bir araç bu şekilde kaza yapmaz. Ayrıca kendisi tecrübeli bir şofördür. Bilirkişi raporu yargıtay içtihatlarının aradığı unsurları içermektedir. Yolda herhangi bir su birikintisi ve yolun kusuruna ilişkin bir olgu oluşmadığı yazılmıştır. Rapora bir diyeceğimiz yoktur" dedi.Duruşmada tanık olarak dinlenen İbrahim Halil Bartu, "Ben haberlerde olayı görünce karakola gidip başvurdum. Beni adliyeye yönlendirdiler. Olayı birebir gören kişiyim. Sanığın kullandığı araba tam benim önümdeydi. Ben de servis şoförüyüm. Yolcularımı almaya gidiyordum. Çok aşırı derecede yağmur vardı. Hatta silecek yetişmiyordu. Orta şeritte ilerliyorduk. Sanığın kullandığı araç benim önümde ilerliyordu. Çok fazla su akıntısı vardı. Akıntı karşıdan geliyordu. Hatta benim aracımda biraz savruldu. Sanığın kullandığı araç bir anda yalpaladı. Kontrolden çıkıp orta refüje çarptı. Kaza meydana geldi. Benim hızım 90 km civarındaydı. Sanığın kullandığı araç tahminimce 80-85 km hız civarındaydı" dedi.Duruşma sonunda, sanığın yargılama aşamasındaki hal ve tavırları ile kaçma şüphesi olduğuna dair somut olgunun oluşmaması, tutukluluğun bir tedbir olması dolayısı göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi. Dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilerek sanığın kusuru konusunda rapor istenmesi karara bağlanarak duruşma ileri bir tarihe ertelendi.