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28 Mart 2017 Salı 00:43

Erdemli'de feci kaza; 1 ölü 6 yaralı var

Mersin'in Erdemli İlçesi'nde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kazada can veren 4 yaşındaki Defne'nin yakınları sinir krizleri geçirdi.

Erdemli'de feci kaza; 1 ölü 6 yaralı var
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Erdemli'de feci kaza; 1 ölü 6 yaralı var


Mersin Erdelyi'deki feci kaza, akşam saatlerinde Karyağdı Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait Celal Alakaya yönetimindeki 33 RA 710 plakalı kamyon ile Erhan Koç yönetimindeki 33 N 5524 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı olay yerine gelen sağlık görevlileri, otomobilde bulunan 4 yaşındaki Defne Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Erhan Koç, Emine Dingil, Müşride Dingil, Sultan Dingil, kimliği henüz belirlenmeyen bir kişi ile kamyon sürücüsü Celal Alkaya, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanedeki tedavisi tamamlanan kamyon şoförü Alkaya'yı gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


 
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