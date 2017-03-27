Erdemli'de feci kaza; 1 ölü 6 yaralı var

Mersin Erdelyi'deki feci kaza, akşam saatlerinde Karyağdı Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait Celal Alakaya yönetimindeki 33 RA 710 plakalı kamyon ile Erhan Koç yönetimindeki 33 N 5524 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı olay yerine gelen sağlık görevlileri, otomobilde bulunan 4 yaşındaki'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Erhan Koç, Emine Dingil, Müşride Dingil, Sultan Dingil, kimliği henüz belirlenmeyen bir kişi ile kamyon sürücüsü Celal Alkaya, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastanedeki tedavisi tamamlanan kamyon şoförü Alkaya'yı gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.