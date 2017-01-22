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22 Ocak 2017 Pazar 07:33

Ereğli'de genç çift ölümden döndü; Kaza 5 saat sonra farkedildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde dün akşam saatlerinde kaza yapan otomobildeki genç çift, aradan geçen 5 saat sonra dikkatli sürücülerin fark etmesiyle kurtarıldı. S

Ereğli'de genç çift ölümden döndü; Kaza 5 saat sonra farkedildi
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Ereğli'de genç çift ölümden döndü; Kaza 5 saat sonra farkedildi

Ereğil'de dün akşam saat 19.30'da meydana gelen kaza aradan geçen 5 saat sonra farkedildi. Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki kazada yeni evli genç çift şans eseri kurtarıldı.

Son Dakika Ereğli, Konya'nın Ereğli ilçesinde şarampole uçan otomobil 5 saat sonra fark edilirken, araç sürücüsü ve hamile eşi yaralı olarak kurtarıldı.

Ereğli Haberleri, Kaza, Ereğli organize sanayi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Karapınar'dan Ereğli'ye aile ziyaretine gelen Şahin Aşkın (22) idaresindeki 42 AFL 71 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Akşam saat 19.30'da meydana geldiği belirtilen kaza ancak gece 00.30'da yoldan geçen dikkatli sürücüler tarafından fark edilerek polise bildirildi.

Yaralı vaziyetteki otomobil sürücücü Şahin Aşkın ile hamile olduğu öğrenilen eşi Tuğba Aşkın (20) Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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