Ereğli'de genç çift ölümden döndü; Kaza 5 saat sonra farkedildi

Ereğil'de dün akşam saat 19.30'da meydana gelen kaza aradan geçen 5 saat sonra farkedildi. Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki kazada yeni evli genç çift şans eseri kurtarıldı.Konya'nın Ereğli ilçesinde şarampole uçan otomobil 5 saat sonra fark edilirken, araç sürücüsü ve hamile eşi yaralı olarak kurtarıldı.Kaza, Ereğli organize sanayi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Karapınar'dan Ereğli'ye aile ziyaretine gelen(22) idaresindekiplakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.Akşam saat 19.30'da meydana geldiği belirtilen kaza ancak gece 00.30'da yoldan geçen dikkatli sürücüler tarafından fark edilerek polise bildirildi.Yaralı vaziyetteki otomobil sürücücüile hamile olduğu öğrenilen eşi(20) Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.