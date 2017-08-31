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Ereğli'de kaza; 8 yaralı var

Konya'nın Ereğli İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Ereğli'de kaza; 8 yaralı var

Konya'nın Ereğli İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

31 Ağustos 2017 Perşembe 22:27
Ereğli'de kaza; 8 yaralı var

Ereğli'de kaza; 8 yaralı var

Konya'nın Ereğli İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Ereğli haberleri

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Konya- Adana Karayolu Şinası Mahallesi yakınında meydana geldi. Turgay Yılmazer yönetimindeki 01 EOF 55 plakalı otomobil, iddiaya göre aniden karayoluna çıkan Hakkı Çalış yönetimindeki 42 L 5676 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Hakkı Çalış ve Nevzat Yılmazer ile her iki araçta bulunan Arda Çalış, Çınar Çalış, Fadime Çalış, Sevgi Çalış, Nevzat Yılmazer ve Mustafa Yılmazer yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçlardan ise  etrafa bayram şekeri ve bayramlık kıyafetler savuruldu.

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Ereğli Haberleri
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