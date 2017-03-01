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01 Mart 2017 Çarşamba 13:34

Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

 Kırgızistan uyruklu Aıgul Nurbek kavga ettiği sevgilisini bıçaklayarak öldürdü.

Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
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Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
    Kırgızistan uyruklu Aıgul Nurbek kavga ettiği sevgilisini bıçaklayarak öldürdü.Manavgat’ta oturan Salim Sarıkaya, sevgilisi Kırgızistan uyruklu Aıgul Nurbek ile gece yarısı, akrabası M.K'nın Sanayi Sitesi'ndeki dükkânında buluştu.
   İki sevgili arasında burada tartışma çıktı.Hızla büyüyen tartışma, dükkânın yakınında bulunan cami bahçesinde devam etti.  Bu sırada yanında bulunan bıçağı çıkartan Aıgul Nurbek, Salim Sarıkaya'yı kalbi, göğüs altı ve kolundan bıçakladı. Salim Sarıkaya, o sırada yanlarında bulunan M.K'nın çağırdığı ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Salim Sarıkaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Aıgul Nurbek'ı gözaltına alırken, Sarıkaya'nın akrabası M.K. ifadesine başvurulmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Posta’nın haberine göre Kaynak ustası Salim Sarıkaya'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Manavgat Sarıcalar Mezarlığı'na götürüldü.
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Salim SarıkayaAıgul NurbekSevgilisi Bıçakladı
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