Ermenek'te feci yangın, 2 kız ve babaları can verdi

KAR NEDENİYLE İTFAİYE GÜÇLÜKLE GELDİ

Olay, bugün saat 05.00 sıralarında Karaman'a bağlıİlçesinde meydana geldi.'nde işçi olarak çalışan ve eşini geçen yıl kaybeden 48 yaşındaki'ın, 2 kızıyla oturduğu altı ahır olarak kullanılan 2 katlı kerpiç evinin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler hızla yükselirken, uyanan Kemal Sağlam kendini dışarı attı. Çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada alevler evin ikinci katı ile bitişiğindeki eve sıçradı. Bunun üzerine, evde bulunan kızları 19 yaşındakive 9 yaşındaki'ı kurtarmak için alevlerin arasına daldı. Ancak, toprak ve ahşaptan oluşan tavan çöktü. Enkaz altında kalan baba ve 2 kızı yaşamını yetirdi.Sokakların dar ve karla kaplı olması nedeniyle güçlükle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler bitişikteki 2 iki eve daha sıçradı. Alevler güçlükle kontrol altına alınırken, baba ve iki kızının en kaz altında kalan cesetlerinin çıkartılması için çalışmalar sürüyor.Kemal Sağlam'ın eşi Ayşe Sağlam'ın 1 yıl önce beynindeki tümör nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Kızlardan Zeynep'in liseden mezun olduğu ve üniversiteye hazırlandığı, Ebru'nun da 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu kaydedildi.