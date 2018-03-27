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Erzincan Tunceli yolunda çatışma; 8 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın Tunceli Erzincan kırsalındaki yapılanmasına yönelik operasyonda öldürülen terörist sayısı 8'e çıktı

Erzincan Tunceli yolunda çatışma; 8 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın Tunceli Erzincan kırsalındaki yapılanmasına yönelik operasyonda öldürülen terörist sayısı 8'e çıktı

27 Mart 2018 Salı 11:07
Erzincan Tunceli yolunda çatışma; 8 terörist öldürüldü


Erzincan Tunceli yolunda çatışma; 8 terörist öldürüldü



PKK'lı teröristlere yönelik Suriye ve Irak'ta operasyonlar devam ederken, yurt içinde çok sayıda noktada sıcak takip var. Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında çıkan çatışmada önceki gün 1, bugün ise 7 terörist etkisiz hale getirildi.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA


Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada,"27. 03. 2018 tarihinde Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu operasyonda 7 PKK'lı terörist silahları ve mühimmatları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca Teröristlerce girilen sıcak temas nedeniyle geçici olarak kapatılan Tunceli-Pülümür yolu ulaşıma açılmıştır"denildi.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Tunceli Valiliğinden alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timlerce, terör örgütü mensuplarına yönelik ilçenin kırsalında hava destekli operasyon başlatıldı. "Cobra" tipi helikopterlerin de destek verdiği operasyonda, karşılaşılan bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Helikopterlerin de teröristlerin bulunduğu alanları ateş altına aldığı çatışmada 7 terörist ölü ele geçirildi.

Operasyon sebebiyle Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu da güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı. Takviye birliklerin gönderildiği bölgedeki operasyon sürüyor.

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