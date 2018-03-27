Erzincan Tunceli yolunda çatışma; 8 terörist öldürüldü
PKK'lı teröristlere yönelik Suriye ve Irak'ta operasyonlar devam ederken, yurt içinde çok sayıda noktada sıcak takip var. Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında çıkan çatışmada önceki gün 1, bugün ise 7 terörist etkisiz hale getirildi.
VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada,"27. 03. 2018 tarihinde Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu operasyonda 7 PKK'lı terörist silahları ve mühimmatları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca Teröristlerce girilen sıcak temas nedeniyle geçici olarak kapatılan Tunceli-Pülümür yolu ulaşıma açılmıştır"denildi.
ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Helikopterlerin de teröristlerin bulunduğu alanları ateş altına aldığı çatışmada 7 terörist ölü ele geçirildi.
Operasyon sebebiyle Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu da güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı. Takviye birliklerin gönderildiği bölgedeki operasyon sürüyor.