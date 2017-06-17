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17 Haziran 2017 Cumartesi 13:20

Erzurum Şenkaya'da çatışma, 3 terörist öldürüldü

Erzurum'un Şenkaya İlçesi kırsalında sürdürülen operasyonda 3 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Erzurum Şenkaya'da çatışma, 3 terörist öldürüldü
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Erzurum Şenkaya'da çatışma, 3 terörist öldürüldü


Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Şenkaya ilçesi kırsal alanında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için operasyon yapıldığı duyuruldu. Emniyet ve asayiş ortamının muhafazasını sağlamak için icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19 operasyonunda bugün saat 10.00 sıralarında Çamlıalan kırsalında terör örgütü mensupları ile temas sağlandı. Çıkan çatışmada 3 terörist ölü olarak ele geçirildi. Bölgede 1 Kanas, 1 bixi, 1 kalaşnikof marka silah ve silahlara ait çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi bulundu. Jandarmanın bölgedeki operasyonu devam ediyor.
 
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