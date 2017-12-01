Erzurumda Canlı Bomba alarmı; Sosyal Medya Fenomeni olmak istemiş

Sosyal Medya Fenomeni olmak için canlı bomba süsü vermiş

Sosyal medyada fenomen olmak, youtube için hazırladığı videoların izlenmesini artırmak için kendisini sahte düzenekle "Canlı bomba haline" getiren şahıs polis tarafından etkisiz hale getirildi. Polis, zanlının akıl sağlığının yerinde olup olmadığının araştırılması için hastaneye gönderilmesini istedi.

Sosyal medyada kendine daha çok takipçi kazanmak isterken, komik duruma düşenlere bir yenisi daha eklendi. Üzerine kartondan patlayıcı düzenekleri ve kablolar hazırlayan Erzurumlu genç, sosyal medya fenomeni olmak isterken az daha ölüyordu. Üzerinde tabanca, sahte polis kimliği çıkan zanlı canlı bomba yeleğini ise internetten satın aldığını ileri sürdü.

Erzurum'da üzerinde bomba düzeneği olduğu iddia edilen bir şahıs polis tarafından etkisiz hale getirildi. Üzerinde karton kutularla yapılmış bomba süsü verilen düzenek olduğunu belirlenen şahıs, polisin "Hangi amaçla yaptın" sorusuna ise "Ben YouTuber'ım" diye yanıt verdi

Erzurum'da üzerinde bomba düzeneği olduğu iddia edilen bir şahıs polis tarafından etkisiz hale getirildi.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ YAKALANDI

Kentte, üzerine bomba düzeneği bulunduğu izlenimi veren yelek giyen ve elinde tabanca olan bir kişi, Palandöken ilçesi Kayakyolu Mahallesi İbrahim Polat Caddesi girişindeki bir akaryakıt istasyonuna ait otoparka geldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile kısa sürede olay yerine gelen ekipler, elindeki silahını almayı başardıkları kişiyi kısa sürede etkisiz hale getirdi ve bölgeye bomba uzmanı ekip çağırdı.

Uzman ekip beklenirken vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılıp çevredeki cadde ve sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Akaryakıt istasyonuna gelen uzman ekiplerce yapılan incelemede, bu kişinin üzerinde bomba süsü verilen yeleğin ceplerinin karton ile doldurulduğu ve herhangi bir patlayıcı bulunmadığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan zanlı, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

"BEN YOUTUBER'İM"

Bu sırada polis ekipleri G. B.'ye "Üzerindeki saati kim yaptı" diye sordu. G. B. ise "İnternette satılıyor" diye cevap verdi. Polisin "Hangi amaçla yaptın" sorusuna ise "Ben YouTuber'ım" diye yanıt verdi.

Gelen bomba imha uzmanı polislerin yaptığı incelemede, G. B.'nin üzerinde karton kutularla yapılmış bomba süsü verilen düzenek olduğunu belirledi. Üzerinden bir tabanca ile sahte polis kimliği çıkan G.B., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

SOSYAL MEDYADA 'FENOMEN' OLMAK İÇİN SATIN ALMIŞ

AA'nın haberine göre; zanlının ifadesinde, üzerindeki bombalı süsü verilen yeleği kısa süre önce internetten satın aldığını söylediği öğrenildi.

G.B'nin ifadesinde, "Yakın zamanda bu yeleği internetten satın aldım. Amacım sosyal medyada 'fenomen' olmaktı." dediği belirtildi.

Akıl sağlığının yerinde olup olmadığı araştırılan G.B'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacağı kaydedildi.