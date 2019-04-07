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Eş değiştirme çetesi görüntülü şantaj tuzağı kurmuş

Para karşılığı eş değiştirme yöntemiyle fuhuş yaptıran çetenin akıllara zarar yöntemleri ortaya çıktı. 4 çete üyesinin tutuklandığı ilk  duruşmada iddialar ortalığı karıştırdı.

Eş değiştirme çetesi görüntülü şantaj tuzağı kurmuş

Para karşılığı eş değiştirme yöntemiyle fuhuş yaptıran çetenin akıllara zarar yöntemleri ortaya çıktı. 4 çete üyesinin tutuklandığı ilk  duruşmada iddialar ortalığı karıştırdı.

07 Nisan 2019 Pazar 14:39
Eş değiştirme çetesi görüntülü şantaj tuzağı kurmuş

Eş değiştirme çetesi görüntülü şantaj tuzağı kurmuş

Kayseri polisinin aylarca süren teknik takibi sonucu çökertilen fuhuş çetesinin yöntemleri hayrete düşürdü. Para karşılığı 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 8 kişiden 4'ünün tutuklandığı öğrenildi. Fuhuş yapan kişilerin ise online oyun siteleri üzerinden iletişim kurduğu belirlendi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan kişilerin, pişman olmadıklarını söyledikleri öğrenildi. Lüks semtlerde ev tutan çete üyelerinin çok sayıda kişiye gizli kameralarla elde edilen görüntülerle şantaj tuzağı kurduğu belirlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada kullandıkları hesaplarından müstehcen görüntülerini yayınlayarak, birbirleriyle iletişim kurup, para karşılığında swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yapanları takibe aldı. Polisin 2 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu belirlenen 5 eve, eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda, aralarında boşanmış çiftlerin de bulunduğu, 4'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı.


GÖRÜNTÜYLE TEHDİT VE ŞANTAJ

Edinilen bilgilere göre 'Swinger' yönetimiyle fuhuş yapanların, sosyal medya üzerinden ağlarına düşürdükleri, fuhuş için gelen yeni müşterilerinin ilişki görüntülerini kamerayla kayda aldıkları ve bu sayede haksız kazanç sağladıkları saptandı. Çınar M., Zafet T., Rahime B., Ömer B., Emine K., Havva K., Adalet A. ve Mehmet A., 3 gün süren sorgularının ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Çınar M., Zafet T., Rahime B. ve Ömer B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Havva K., Emine K., Adalet A. ile Mehmet A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

LÜKS SEMTLERDEN EV TUTMUŞLAR

Polisin soruşturması sonucu şüphelilerin, elde ettikleri kazançla Kayseri'nin lüks semtlerinde ev tuttuğu ve iletişimi online oyun siteleri üzerinden sağladığı belirlendi. 'Eşli swinger' için 1000 TL, 'tekli ilişki' için 500 TL fiyat belirleyen şüphelilerin, fuhuş için anlaştıkları kişilerin görüntülerini ise HD kamerayla gizli olarak kayda aldığı ve bu görüntülerle şantaj yaptığı saptandı. 'Swinger' yönetimiyle ilişkiye giren kişilerin Adana, Mersin, Nevşehir, Sivas ve Kahramanmaraş'a da gittiği belirlendi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan kişilerin, pişman olmadıklarını söyledikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
SwingerKayseri
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