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Eş katiline mahkemeden iyi hal indirimi geldi

Eşi Fatma Açıkgöz'ü sokak ortasında 15 bıçak darbesiyle katleden Tahsin Taner Açıkgöz 'Takdiri mahkemeye bırakıyorum' dedi, iyi halden indirim aldı..

Eş katiline mahkemeden iyi hal indirimi geldi

Eşi Fatma Açıkgöz'ü sokak ortasında 15 bıçak darbesiyle katleden Tahsin Taner Açıkgöz 'Takdiri mahkemeye bırakıyorum' dedi, iyi halden indirim aldı..

29 Mart 2019 Cuma 22:53
Eş katiline mahkemeden iyi hal indirimi geldi

Eş katiline mahkemeden iyi hal indirimi geldi


Eş katillerine iyi hal ve ağır tahrikden verilen indirime bir yenisi daha eklendi. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 2017 yılında, kendisinden ayrılmak isteyen eşi Fatma Açıkgöz'ü, sokakta ortasında pusu kurup kovaladıktan sonra 15 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan özel güvenlik görevlisi Tahsin Taner Açıkgöz hakkında mahkemeden karar çıktı. Son sözünde "Takdiri mahkemeye bırakıyorum" diyen Açıkgöz, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 2017 yılında, kendisinden ayrılmak isteyen eşi Fatma Açıkgöz'ü (35),sokakta ortasında 15 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan özel güvenlik görevlisi Tahsin Taner Açıkgöz'ün (41) davası karara bağlandı.

Olay, 3 Şubat 2017 tarihinde, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Sakarya Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde meydana geldi. Fatma Açıkgöz, iddiaya göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 15 yıllık eşi güvenlik görevlisi Tahsin Taner Açıkgöz'den boşanmak için dava açtı. Dava sürerken, mahkemece Tahsin Taner Açıkgöz'e evden uzaklaştırma cezası verildi. Bu süreçte, markette çalışan Fatma Açıkgöz, evini ayırarak, Nilüfer Caddesi'ndeki dairede yaşamaya başladı. Tahsin Taner Açıkgöz, kendisini aldattığından şüphelendiği, boşanma aşamasındaki eşinin adresini öğrenip, evin önünde pusu kurdu.

200 METRE KOVALAYIP 15 KEZ BIÇAKLADI

Yol kenarında park halindeki araçların arasına saklanan Tahsin Taner Açıkgöz, Fatma Açıkgöz'ün evden çıkıp, çalıştığı markete gittiğini görünce takip etti. Tahsin Taner Açıkgöz'ün kendisini takip ettiğini fark eden Fatma Açıkgöz, kaçmaya başladı. Kadını 200 metre takip ettikten sonra yakalayan Tahsin Taner Açıkgöz, yere düşürüp, 15 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.

Olay sonrası bıçağı çöp kutusuna atan ve bindiği taksiyle kaçmaya çalışan Tahsin Taner Açıkgöz, çevredekilerin şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Açıkgöz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Tahsin Taner Açıkgöz ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu sanık Açıkgöz hakkında, 'eşini kasten öldürmek' suçundan dava açıldı.

'TAHRİK' VE 'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI

Sanık Tahsin Taner Açıkgöz, tutuklu yargılandığı davada son kez hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada eski savunmalarını tekrarlayan Açıkgöz, son sözünde, "Takdiri mahkemeye bırakıyorum" dedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin suçu tahrik altında işlediğini savunarak, tahliye talebinde bulundu.


Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda Tahsin Taner Açıkgöz'e verdiği ömür boyu hapis cezasını, suçun tahrik altında işlendiği gerekçesiyle 24 yıla indirdi. 'İyi hal' indirimi de uygulanan Tahsin Taner Açıkgöz'e, 20 yıl hapis cezası verilip, tutukluluk halinin devamı kararı alındı. Dosya, temyiz için Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilecek.

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