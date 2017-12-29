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Esenlerde kanlı gün; Kuyumcu soyguncuları 2 kişiyi öldürdü

Esenler'de bir kuyumcu dükkanına gelen silahlı soyguncular, kendilerine direnen kuyumcu ile soygunculardan biri öldü. Soygunculardan biri daha sonra yaya olarak kaçtı.

Esenlerde kanlı gün; Kuyumcu soyguncuları 2 kişiyi öldürdü

Esenler'de bir kuyumcu dükkanına gelen silahlı soyguncular, kendilerine direnen kuyumcu ile soygunculardan biri öldü. Soygunculardan biri daha sonra yaya olarak kaçtı.

29 Aralık 2017 Cuma 13:37
Esenlerde kanlı gün; Kuyumcu soyguncuları 2 kişiyi öldürdü

Esenlerde kanlı gün; Kuyumcu soyguncuları 2 kişiyi öldürdü


Son Dakika Esenler, Esenler'de bir kuyumcu dükkanına gelen silahlı soyguncular, kendilerine direnen kişileri öldürerek kaçtı..

İstanbul Esenler güne çatışma haberi ile girdi. İlçe merkezinde bir kuyumcu dükkanı soygunu sırasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Esenler'de bulunan kuyumcu dükkanına saat 11.00 sıralarında gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi, soygun yapmak istedi. Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada soygunculardan biri öldü. Çatışmada kuyumcu ile soygunculardan biri de yaralandı. Diğer soyguncu ise kaçtı.


KUYUMCU DA HAYATINI KAYBETTİ

Esenler'de soygun sırasında yaralanan ve hastaneye kaldırılan kuyumcu da hayatını kaybetti.


SOYGUN ÖNCESİ KAHVEDEN ÇAY ALDILAR

İstanbul Esenler'de kuyumcu soygunu öncesinde, şüpheliler güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, soyguncuların bir kahvehaneden çay aldığı sonra da kuyumcuya yöneldikleri görülüyor.

Son Güncelleme: 29.12.2017 11:14
Anahtar Kelimeler:
Son Dakika Esenler
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