Esenlerde kanlı gün; Kuyumcu soyguncuları 2 kişiyi öldürdü
Son Dakika Esenler, Esenler'de bir kuyumcu dükkanına gelen silahlı soyguncular, kendilerine direnen kişileri öldürerek kaçtı..
İstanbul Esenler güne çatışma haberi ile girdi. İlçe merkezinde bir kuyumcu dükkanı soygunu sırasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
KUYUMCU DA HAYATINI KAYBETTİ
Esenler'de soygun sırasında yaralanan ve hastaneye kaldırılan kuyumcu da hayatını kaybetti.
SOYGUN ÖNCESİ KAHVEDEN ÇAY ALDILAR
İstanbul Esenler'de kuyumcu soygunu öncesinde, şüpheliler güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, soyguncuların bir kahvehaneden çay aldığı sonra da kuyumcuya yöneldikleri görülüyor.