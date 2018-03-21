Esenyurt'ta fabrikada silahlı saldırı ölü ve yaralılar var





İstanbul Esenyurt ilçesinde bir fabrikaya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk gelen bilgilere göre 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Silahlı saldırgan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı

Esenyurt'ta bir fabrikaya silahlı saldırı düzenlendi. İlk gelen bilgilere göre 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Esenyurt Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir tekstil firmasında işten çıkarılan iki kadınla ilgili konuşmak için şirkete giden A.B. adlı kişi belinden çıkardığı tabancayla dehşet saçtı.

Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken iki kişi yaralandı. Silahlı saldırgan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.