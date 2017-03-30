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30 Mart 2017 Perşembe 07:12

Esenyurt'ta silahlı kavga çıktı, 4 yaralı var

İstanbul Esenyurt'ta, dün akşam iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Sokaktaki çatışmada AK Parti Esenyurt İlçe Seçim bürosuna da iki kurşun isabet etti.

Esenyurt'ta silahlı kavga çıktı, 4 yaralı var
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Esenyurt'ta silahlı kavga çıktı, 4 yaralı var

İstanbul Esenyurt'ta, bu akşam iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Sokaktaki çatışmada AK Parti Esenyurt İlçe Seçim bürosuna da iki kurşun isabet etti.

Olay, Örnek Mahallesi Bağlar Çeşme Caddesi üzerindeki Havuzlu Kavşak önünde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada, 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda yaralanan 3 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis olay yeri inceleme ekipleri çatışmanın olduğu sokakta inceleme yaptı. Yapılan inceleme aynı sokakta bulunan Ak Parti Esenyurt İlçe Seçim Bürosu'na iki kurşun isabet ettiğini tespit etti. Ayrıca seçim bürosunun bulunduğu binanın çeşitli yerlerine de kurşunlar isabet ettiği belirlendi.

Seçim bürosundaki bir görevli, "Bunun Ak Partiye veya büromuza yapılan bir saldırı değil. Sadece dışarıda olan bir çatışma. İki tane kurşun tesadüfen isabet etti." dedi.

 
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