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23 Şubat 2017 Perşembe 23:27

Esenyurt'ta şizofren hastası iki kişiyi rehin aldı

Esenyurt İnönü Mahallesi 365 Sokakta bulunan bir kahvehane dün gece rehine krizi yaşandı. Şizofren hastası Gülali S. adlı vatandaş bıçakla iki kişiyi rehin aldı.

Esenyurt'ta şizofren hastası iki kişiyi rehin aldı
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Esenyurt'ta şizofren hastası iki kişiyi rehin aldı

Esenyurt'ta şizofren olduğu belirtilen 55 yaşındaki Gülali S., kahvehanede 2 kişiyi bıçakla rehin aldı. Gülali S., yaklaşık bir saat sonra rehine kurtarma ve müzakere timleri tarafından ikna edilince rehineleri bırakıp teslim oldu.

BIÇAKLA 2 KİŞİYİ REHİN ALDI

Son Dakika Haberler, Esenyurt İnönü Mahallesi 365 Sokakta bulunan bir kahvehane dün gece rehine krizi yaşandı. Kahvehanenin mutfağından bıçak alan 55 yaşındaki Gülali S., henüz bilinmeyen nedenle çevresine tehditler savurup bağırmaya başladı. Gülali S.'nin tehditleri üzerine kahvehanede kısa süreli panik yaşandı. Gülali S., bu sırada içerde bulunan 17 yaşındaki Habip U. ve 36 yaşındaki Ekrem Uluç'u bıçak zoruyla rehin alarak kahvehanenin kapısını kilitledi.

ÖNCE REHİNELERİ BIRAKTI, ARDINDAN TESLİM OLDU

İki kişinin rehin alındığı bilgisi üzerine olay yerine çok sayıda polis ile rehine kurtarma ve müzakere timleri gönderildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken rehine kurtarma ve müzakere timleri, rehineciyi ikna için çalışmaya başladı. Şizofren hastası olduğu öğrenilen Gülali S., yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından 2 rehineyi serbest bıraktı, ardından polise teslim oldu. Gözaltına alınan Gülali S., sağlık kontrolü için önce hastaneye ardından da polis merkezine götürüldü.


 
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