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18 Mayıs 2017 Perşembe 17:31

Esenyurt'ta taciz iddiası halkı sokaklara döktü

Okul yolundaki bir kırtasiyecinin 10 kadar kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Polis ve esnaf öfkeli vatandaşları yatıştırmaya çalışıyor.

Esenyurt'ta taciz iddiası halkı sokaklara döktü
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Esenyurt'ta taciz iddiası halkı sokaklara döktü

Esenyurt'ta bir kırtasiyecinin okul çocuklarını 'Oyuncak' vaadiyle cinsel tacizde bulunduğu yönünde okula gelen bir mektup vatandaşları sokaklara döktü. Kırtasiyecinin taciz ettiği kız çoçuğu sayısı 10'u buldu. Polis öfkeli kalabalığı güçlükle kontrol altına aldı.

İstanbul Esenyurt'ta 5 aile, bir kırtasiyecinin kızlarını taciz ettiği iddiasıyla polise şikayette bulundu. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
İddiaya göre, Esenyurt'taki bir ilköğretim okulunun karşısında bulunan kırtasiyenin 34 yaşındaki sahibi, son 1 ay içerisinde bazı kız öğrencileri elle taciz etti. Olay şüphelinin, bir kız öğrenciye yazdığı mektubu sınıf öğretmeninin bulmasıyla ortaya çıktı. Uygunsuz içerikteki mektubu farkeden öğretmen durumu kız öğrencinin ailesine bildirdi.



AİLELER ŞİKAYETTE BULUNDU

Taciz söylentisinin yayılması üzerine okula gelen veliler çocuklarıyla konuştu. Birçok öğrenci benzer şikayette bulununca aileler durumu polise bildirdi.  Bu sırada velilerden bazıları okulun karşısında yer alan kırtasiyedeki şüpheliye  taş ve sopalarla saldırmak istedi. Bölgeye ulaşan polis kalabalığı uzaklaştırıp şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, polis merkezine götürüldü

PSİKOLOGLAR EŞLİĞİNDE İFADELERİ ALINDI

Tacize uğradığını iddia eden yaşları 8 ile 10 arasında değişen 5 çocuk, aileleri eşliğinde önce ambulansla hastaneye daha sonra da Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Çocukların emniyette psikologlar eşliğinde ifadeleri alındı. Aileler kırtasiyeci hakkında 'taciz' suçlamasıyla şikayette bulundu.

"UYGUNSUZ HAREKETLERDE BULUNMUŞ"

Okul aile birliğinde görevli veli, "Mektup falan yazmış. Çocuklar öğretmenine itiraf etmiş. Kızı oyuncak vericem diye kandırmış araçla parka götürüp uygunsuz hareketlerde bulunmuş. Adam kabul etmiyor ama; 10 öğrencimiz de geldi, istismarda bulunduğunu söylediler" ifadesini kullandı.

"ESNAF KALABALIĞI DURDURAMADI"

Şüpheli ile aileler arasında yaşananları anlatan bir görgü tanığı, "Dışarı çıktık. Kırtasiye önünde kalabalık vardı. Esnaf kalabalığı durduramadı. Konunun taciz olduğu söyleniyor" dedi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


 
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