Esenyurt'ta yeni doğmuş bebeği yola atıp kaçtılar
İstanbul'da sabah erken saatlerde yol kenarında cansız bedeni bulunan bebeği görenler dehşete düştü. Esenyurt’ta cansız bedeni çöpe atılan yeni doğan bir bebek bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı
Esenyurt'ta sabah erken saatlerde yol kenarında yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedenini gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, bebeğin öldüğünü belirledi.
Edinilen ilk bilgilere göre, çevrede geniş çaplı bir araştırma yapan ekipler, bebeğin cansız bedenini yaptıkları inceleme ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırdı.
Polis, bebeği çöp kenarına bırakanların bulunması için çalışma başlattı.