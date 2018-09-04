Esenyurt'ta yeni doğmuş bebeği yola atıp kaçtılar

Esenyurt'ta sabah erken işe gitmek için evinden yola çıkan vatandaşlar gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Yola terk edilen yeni doğmuş bebek cesedini fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.