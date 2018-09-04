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Esenyurt'ta yeni doğmuş bebeği yola atıp kaçtılar

Esenyurt'ta sabah erken işe gitmek için evinden yola çıkan vatandaşlar gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Yola terk edilen yeni doğmuş bebek cesedini fark eden  vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Esenyurt'ta yeni doğmuş bebeği yola atıp kaçtılar

Esenyurt'ta sabah erken işe gitmek için evinden yola çıkan vatandaşlar gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Yola terk edilen yeni doğmuş bebek cesedini fark eden  vatandaşlar durumu polise bildirdi.

04 Eylül 2018 Salı 22:07
Esenyurt'ta yeni doğmuş bebeği yola atıp kaçtılar

Esenyurt'ta yeni doğmuş bebeği yola atıp kaçtılar

İstanbul'da sabah erken saatlerde yol kenarında cansız bedeni bulunan bebeği görenler dehşete düştü. Esenyurt’ta cansız bedeni çöpe atılan yeni doğan bir bebek bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı


Esenyurt'ta sabah erken saatlerde yol kenarında yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedenini gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, bebeğin öldüğünü belirledi.

Edinilen ilk bilgilere göre, çevrede geniş çaplı bir araştırma yapan ekipler, bebeğin cansız bedenini yaptıkları inceleme ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırdı.

Polis, bebeği çöp kenarına bırakanların bulunması için çalışma başlattı. 

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtBebek
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