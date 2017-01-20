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20 Ocak 2017 Cuma 17:45

Eski bakan tanık olarak dinlenecek

   Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in  Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in  öldürülmesine ilişkin davada, mahkeme,dinlenilmesine karar verdi.    

Eski bakan tanık olarak dinlenecek
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Eski bakan tanık olarak dinlenecek
 
   Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in  Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in  öldürülmesine ilişkin davada, mahkeme,dinlenilmesine karar verdi.        
    Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ile  eski emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Emin Erslan ile gazeteci Nedim Şener’in de  aralarında bulunduğu 51 kişinin tanık olarak dinlenecek.
   İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmasını yapan eski  İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, cinayetle ilgili  İstanbul’un üzerindeki suçu başka yere yıkmak için kendisine kumpas kurulduğunu  iddia ederek, bütün amacın İstanbul’u sorumluluktan kurtarmak olduğunu savundu.         

Ali Fuat Yılmazer, kendisinin itibarsızlaştırılması için Ergenekon sanıklarının  beraat ettirildiğini öne sürdü.         
   Tarafların taleplerini alan mahkeme heyeti, eski İçişleri  Bakanı Muammer Güler ile eski emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Emin Arslan ile  gazeteci Nedim Şener’in de aralarında bulunduğu 51 kişinin tanık olarak  dinlenilmesine karar verdi. Tanık olarak çağrılan isimlerin arasında, FETÖ soruşturmaları  kapsamında haklarında yakalama kararları çıkarılan ve meslekten ihraç edilen eski  emniyet müdürlerinden Ayhan Falakalı ve Recep Güven de bulunuyor.Tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer’in bu hallerinin  devamına hükmeden mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmanın 6, 7, 9 ve 10 Şubat  tarihlerinde yapılmasını kararlaştırdı.
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Hrant DinkMuammer Güler
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