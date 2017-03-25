Eski CIA direktöründen FETÖ iddiası

Eski CIA Direktörü James Woolsey, ABD Başkanı Donald Trump'ın istifasını istediği eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ile bazı Türk yetkililerin,'i 'ABD'nin hukuki süreci göz ardı edilerek ülkeden nasıl gizlice çıkarılabileceğinin' tartışıldığını öne sürdü.'ne konuşan Woolsey, kendisinin de katıldığı 19 Eylül 2016'da gerçekleşen görüşmedeile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğunu açıkladı. Woolsey, o sırada ABD seçimlerinde başkanlık için yarışan'ın danışmanı olarak görev yapan Flynn ile Türk yetkililer arasında 'Fethullah Gülen'in, ABD'nin sınır dışı uygulaması kural ve koşullarını, sınır dışı etmeye yönelik hukuksal ve yasal süreci göz ardı ederek, Fethullah Gülen'in gizlice Türkiye'ye getirilmesini tartıştıklarını' söyledi.görüşmede taraflar arasında 'gerçek taktiklerin konuşulmadığını' böyle bir durum olsaydı karşı çıkacağını ve bunun yasallığını sorgulayacağını belirtti. Woolsey, toplantıda Gülen'in gizlice Türkiye'ye gönderilmesinin 'kötü bir fikir' olduğunu söylediğini, yapılan tartışmayı o dönemde ABD Başkan Yardımcısı olan Joe Biden ile de paylaştığını belirtti.Rusya ile bağlantılarını sakladığı için ABD Başkanı Trump tarafından Ulusal Güvenlik Danışmanı görevinden alınan Flynn'ın geçtiğimiz günlerde Türkiye adına lobicilik yaptığı iddia edilmişti.