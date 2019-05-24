

Eski eşini gasp eden adama 15 yıl hapis

Henüz 29 yaşındaki eski eşini bıçakla ağır yaralayan, elinden de cep telefonunu zorla gasp eden kocaya mahkeme acımadı. 15 yıl hapis cezası alan Ferhat İrmik adlı zanlı adliyeden elleri kelepçeli gülerek çıktı. Burdur'da boşandığı eşi Havva K.'yı bacaklarından bıçakladığı, cep telefonunu gasp ettiği ve otomobilinin lastiklerine zarar verdiği gerekçesiyle yargılanan sanık Ferhat Ferdi İrmik (42),15 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı..



Burdur'da sokakta eski eşini bacaklarından bıçakladığı, cep telefonunu gasp ettiği ve otomobilinin lastiklerine zarar verdiği gerekçesiyle yargılanan sanık Ferhat Ferdi İmik (42),hakim karşısına çıktı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Ferdi İmik (42),eski eşi Havva K. (29) ile taraf avukatları katıldı.

"ÖLDÜRMEK İSTESEM ÖLDÜRÜRDÜM"

AA'da yer alan habere göre söz verilen sanık İmik, eski eşini bıçakla yaraladığını belirterek, "Öldürmek isteseydim öldürebilirdim ancak amacım yaralamaktı" dedi. Havva K. ise sanığın kendisini öldürmek istediğini, bu nedenle tedirgin olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanığı "silahla yaralama", "silahla yağma" ve "mala zarar verme" suçlarından 15 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.



Burdur'da sokakta eski eşini bacaklarından bıçakladığı, cep telefonunu gasp ettiği ve otomobilinin lastiklerine zarar verdiği gerekçesiyle yargılanan sanık Ferhat Ferdi İmik (42),hakim karşısına çıktı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Ferdi İmik (42),eski eşi Havva K. (29) ile taraf avukatları katıldı.

"ÖLDÜRMEK İSTESEM ÖLDÜRÜRDÜM"

Mahkemede savunması için söz alan sanık Ferdi İmik, eski eşini bıçakla yaraladığını belirterek, "Öldürmek isteseydim öldürebilirdim ancak amacım yaralamaktı" dedi. Havva K. ise sanığın kendisini öldürmek istediğini, bu nedenle tedirgin olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanığı "silahla yaralama", "silahla yağma" ve "mala zarar verme" suçlarından 15 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.