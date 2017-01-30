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30 Ocak 2017 Pazartesi 17:45

Eski TRT spikeri kaçarken yakalandı

Eski TRT spikeri Hamza Günerigök yasa dışı yollardan Yunansitan'a çıkma hazırlığı yaparken yakalandı.

Eski TRT spikeri kaçarken yakalandı
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Eski TRT spikeri kaçarken yakalandı
   Eski TRT spikeri Hamza Günerigök yasa dışı yollardan Yunansitan'a çıkma hazırlığı yaparken yakalandı.FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı bulunan TRT spikeri Hamza Günerigök Edirne'deki 54. Mekanize Piyada Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri tarafından Meriç İlçesi yakınlarındaki askeri bölgedeki kontrollerde sırasında yakalandı.İfadesinin ardından Hamza Günerigök Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edildi.

 
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Eski TRT SpikeriHamza Günerigök
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