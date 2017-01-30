Eski TRT spikeri Hamza Günerigök yasa dışı yollardan Yunansitan'a çıkma hazırlığı yaparken yakalandı.FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı bulunan TRT spikeri Hamza Günerigök Edirne'deki 54. Mekanize Piyada Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri tarafından Meriç İlçesi yakınlarındaki askeri bölgedeki kontrollerde sırasında yakalandı.İfadesinin ardından Hamza Günerigök Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edildi.
Eski TRT spikeri kaçarken yakalandı
Eski TRT spikeri Hamza Günerigök yasa dışı yollardan Yunansitan'a çıkma hazırlığı yaparken yakalandı.
Eski TRT spikeri Hamza Günerigök yasa dışı yollardan Yunansitan'a çıkma hazırlığı yaparken yakalandı.FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı bulunan TRT spikeri Hamza Günerigök Edirne'deki 54. Mekanize Piyada Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri tarafından Meriç İlçesi yakınlarındaki askeri bölgedeki kontrollerde sırasında yakalandı.İfadesinin ardından Hamza Günerigök Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edildi.