﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Mart 2017 Cumartesi 07:40

Eskişehir'de cinayet; Genç besteci DJ bıçaklandı

Eskişehir'de cinayet. Genç besteci, aranjör ve DJ, 29 yaşındaki Emrah Karaduman, program için geldiği Eskişehir'de bıçaklı saldırıya uğradı.

Eskişehir'de cinayet; Genç besteci DJ bıçaklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Eskişehir'de cinayet; Genç besteci DJ bıçaklandı


Eskişehir'de cinayet. Genç besteci, aranjör ve DJ, 29 yaşındaki Emrah Karaduman, program için geldiği Eskişehir'de şoförü, 36 yaşındaki Volkan Karaca ile birlikte uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Son Dakika Haberler, Olay saat 00.30 sıralarında Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Bir eğlence merkezine programa çıkmak için Eskişehir'e gelen Emrah Karaduman ile şoförü Volkan Karaca kaldıkları otel girişinde bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından ve sırtından bıçaklanarak ağır yaralanan Emrah Karaduman ambulansa Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, kolundan ve elinden yaralanan şoförü Volkan Karaca ise, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emrah Karaduman ile şoförü Volkan Karaca'yı bıçakla yaralayan şüpheli kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Adı açıklanmayan şüpheli, gözaltına alınarak Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Emrah Karaduman'ın ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavinin devam ettiği belirtilirken, şoförü Volkan Karaca da Yunus Emre Devlet Hastanesi acil servisinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Son Dakika Haberler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın dayak yedi, yoldan geçenler izledi Kadın dayak yedi, yoldan geçenler izledi
Devletin valisinden eşine görülmemiş zulüm Devletin valisinden eşine görülmemiş zulüm
Sakarya'da polisten darbeye girişimine karşı önlem tatbikatı mı? Sakarya'da polisten darbeye girişimine karşı...
Eski CIA direktöründen FETÖ iddiası Eski CIA direktöründen FETÖ iddiası
Çekmeköy'de kafede yangı, 1 kişi yanarak can verdi Çekmeköy'de kafede yangı, 1 kişi yanarak...
Tunceli yoluna katliam tuzağı yerleştirmişler Tunceli yoluna katliam tuzağı yerleştirmişler
Yukarı Çık

Kadın dayak yedi, yoldan geçenler izledi
Erzincan Üniversitesi Toplumsal Duyarlı Gençlik Kulübü öğrencileri, kadına şiddetin geldiği boyutları...

Haberi Oku