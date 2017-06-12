Eskort sitesi ile dolandırıyorlar: Kurbanlar şikayet edemiyor

ADRESE GİTTİ, BANKAMATİK ÇIKTI

"KURBANLAR UTANDIKLARI İÇİN ŞİKAYET EDEMİYORLAR"

Dolandırıcılar eskort sitesi kurarak işadamlarını gözlerine kestiriyor. Kimsenin şikayet edemeyeceğini hesap eden dolandırıcıların son kurbanı İşadamı B.H. oldu.İzmir'in Çeşme ilçesinde, işadamı B.H.'nin eskort kız için internet sitesinde yer alan telefon numarasını araması, dolandırıcıların yeni yöntemini ortaya çıkardı. Dolandırıcıların, internet sitesinde yer alan cep telefonlarını arayan kişilerden parayı banka hesabına yatırmalarını istedikleri, bunun ardından da sigorta veya sağlık ücreti gibi bahanelerle para istemeyi sürdürüp, aynı işlemi yaptırdıkları sonra da telefon hatlarını kapattıkları saptandı.Son dönemde, '' adı altında kadın arkadaş bulma vaadiyle internet sitelerine telefon numaralarını bırakan, arayanları kandırarak paralarını dolandıranlar arttı. Tatil için Çeşme'ye giden İşadamı B.H.'nin, kadın arkadaş bulmak için 'eskort kız' sitesine girip buradaki telefonu araması, bu dolandırıcılık yöntemlerinden birini daha deşifre etti. İşadamı B.H., internet üzerinden girdiği 'eskort kadın ajansı' gibi isimlerle ilanlar veren sitedeki numarayı aradı. Telefona çıkan kadının kendisine verdiği adrese giden B.H., burada bir banka ATM'sinin bulunduğunu gördü. Tekrar aradığı kadın, anlaştıkları ücreti buraya yatırmasını istedi.urumdan şüphelenen işadamı, birkaç saat sonra bu kez başka bir sitedeki numarayı aradı. Bu kez kendisini ajans yetkilisi olarak tanıtan erkek de kendisini aynı şekilde yönlendirip, para yatırmasını istedi. B.H. bu kez inanıp ATM'den 250 TL yatırdı. Bir süre sonra dolandırıcı telefonla aradığı B.H.'ye parayı eksik yatırdığını söyledi, ek olarak sigorta ve sağlık ücreti adı altında ek para yatırmasını istedi. İstekleri yerine getiren B.H., bir daha telefonlarına kapatan dolandırıcılara ulaşamayınca dolandırıldığını anladı.Yaşadıklarını anlatan işadamı B.H., ilk para istedikleri sırada şüphelendiğini anlatırken, ""Ancak ikinci aradığım numara da aynı şeyi isteyince, böyle bir sistemin kullanıldığını sandım. Parayı yatırdım. Sonra beni tekrar aradılar, paranın eksik olduğunu belirterek, istediğim eskort kadının sigorta ücretini yatırmadığımı söyledi. Dolandırıldığımı anladığımda geç olmuştu. Sonra internet üzerinden araştırma yaptım, bu yöntemin hızla yayıldığını ve çok sayıda kişinin de tuzağa düştüğünü öğrendim. Ancak bu kişiler, ya evli olduklarından ya da farklı gerekçelerle şikayetçi olmadıkları için dolandırıcılar da rahat hareket ediyorlar. İnsanlar bu kişilerin kurbanı olmasınlar" dedi. Polisin de benzer şikayetler ve duyumlar üzerine bu yönde araştırma yaptığı, sitelerin incelendiği belirtildi.