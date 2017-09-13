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Eskort sitesi kurmuşlar, illere bölgelere bayilik vermişler

Kurdukları eskort sitesinde Türkiye genelinde örgütlenen ve 700 kadını pazarlayan çeteye yönelik 14 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında bir evlilik programına katılan gencin de iki kadına fuhuş yaptırdığı belirlendi.

Eskort sitesi kurmuşlar, illere bölgelere bayilik vermişler

Kurdukları eskort sitesinde Türkiye genelinde örgütlenen ve 700 kadını pazarlayan çeteye yönelik 14 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında bir evlilik programına katılan gencin de iki kadına fuhuş yaptırdığı belirlendi.

13 Eylül 2017 Çarşamba 07:56
Eskort sitesi kurmuşlar, illere bölgelere bayilik vermişler

Eskort sitesi kurmuşlar, illere bölgelere bayilik vermişler


Türkiye genelinde örgütlenen, 14 ilde bayilik veren eskort sitesini yöneten çeteye yönelik operasyonda 700 kadına fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı. Şirket gibi kurumsal kimlik oluşturan şahıslar arasında, televizyonlarda evlilik programına katılan bir genç ortaya çıktı.

14 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Adana merkezli 14 ilde internet üzerinden site kurup 700 kadına fuhuş yaptırdığı ileri sürülen çeteye yönelik yapılan operasyonda aralarında özel bir kanalda izdivaç programına katılan gencinde bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri internet üzerinden fuhuş amaçlı site kurulup kurulmadığını araştırırken çok sayıda eskort sitesi kurup kadınlara fuhuş yaptıran bir çetenin olduğunu tespit etti. Polis bu tespit üzerine Cumhuriyet Savcılığından gerekli izinleri alarak çeteyi takibe baladı.

REKLAM ŞİRKETİ GİBİ ÖRGÜTLENMİŞLER

Polis yaptığı çalışma sonunda Mehmet A.'nın (36) liderliğinde kurulan 54 eskort sitesinin Türkiye genelin de yaklaşık 700 kadına fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Çete liderinin eşi Yıldız A. ve iki kardeşinin de çete olduğu liderin şüphe çekmemek için reklam şirketi kurduğu kadınların siteye girmek için bu şirkete para yatırdığını belirledi. Şüphelileri 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip eden polis, fuhuş çetesini bilişim sistemlerini kullanmak yoluyla örgütlü yapı içerisin de eskort sitesi kurarak ‘fuhşa teşvik’, ‘fuhşa aracılık’, ‘fuhuş için yer ve imkan sağlamak’ ve ‘fuhşu kolaylaştırmak’ suçlarından çökertmek için düğmeye bastı.

EVLİLİK PROGRAMINA KATILAN GENÇ FUHUŞ YAPTIRMIŞ


Ahlak polisi bu tespitleri yaptıktan sonra, Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Muğla, Kocaeli, Eskişehir, Mersin, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Malatya’da şafak vakti operasyon başlattı. Eş zamanlı baskınlarda daha önceden tespit edilen 23 kişiden 2’si kadın 20 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına özel bir televizyon kanalın da yayınlanan izdivaç programına katılarak ünlenen Birkan K'nin (23) de olduğu ortaya çıktı. Polisin Berkay K.'yi biri Azeri iki kadına site üzerinden fuhuş yaptırdığı onların reklamını siteye verdiği ileri sürüldü.

ŞİRKET GİBİ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ VERMİŞLER

Reklamcılık şirketi adı altında eskort sitesi kuran Mehmet A.'nın çete üyelerine bölge temsilcilikleri vererek 11 ilde örgütlendiği öğrenildi. Mehmet A.'nın bu bölgeleri de kardeşlerine ve diğer akrabalarına teslim ettiği çeteyi ‘İstanbul-Marmara’, ‘İzmir-Akdeniz’, ‘Adana-Güney’ gibi bölgelere ayırdığı tespit edildi. İstanbul'u kayınıbiraderi Ergin D., Gaziantep'i kardeşi İbrahim Halil A., Şanlıurfa'yı ise üvey kardeşi İbrahim Halil A. yönetiyor. Bu aile bireyleri kazandıkları paradan çete liderine pay veriyor.

SİTEYE ÜYE OLMAK İSTEYEN KADINLAR 6 TL ÖDEMİŞ

Öte yandan fuhuş yapmak için siteye üye olmak isteyen kadınlardan aylık bin ila 6 bin lira arasında üyelik ücreti alındığı belirlendi. Sitede fuhuş amaçlı reklam vermek isteyen bir kişi sitenin en altına reklam verirse aylık bin lira, en üst tarafına reklam verirse 6 bin lira olduğu belirlendi. Site de reklam üst tarafa doğru çıktıkça fiyatı da artıyor. Çete liderinin aylık ortalama 600 bin lira gelir elde ettiği bu parayı aklamak için eşi Yıldız A.'nın hesabını kullandığı belirlendi. Yıldız Akgün’de, ‘suçtan gelen parayı kullanmak’ suçundan aynı operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Ayrıca gözaltına alınan çete üyelerinin hesabında 6.5 milyon lira para olduğu tespit etildi.


ESKORT SİTESİNE ÖZEL TASARIMCI BULMUŞLAR

Fuhuş yapmak isteyen kadınların boy, kilo, saç rengi gibi bilgilerini eskort sitesine yazarak sitenin sayfa tasarımcılığını yapan Buket K. (31) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kapatılan sitelere yeni Domain adresi ayarlayarak sitelerin her zaman açık kalmasını sağlayan Salih Cem K. (25) ve Resul Ö. (26) gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar illerden Adana'ya getirilerek sorgulanmaya başlandı. Zanlıların suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Zanlılar Adana'da sağlık kontrolünden geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskort Sitesi
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