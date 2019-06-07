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Eskort sitesinden gelen kadın erkek çıktı, sokak ortasında dayak attı

Mübarek Ramazan ayı biter bitmez soluğu eskort sitesinde alan Ertan A. adlı kişi, para ödeyerek çağırdığı kadının erkek çıktığını görünce olay çıkardı..

Eskort sitesinden gelen kadın erkek çıktı, sokak ortasında dayak attı

Mübarek Ramazan ayı biter bitmez soluğu eskort sitesinde alan Ertan A. adlı kişi, para ödeyerek çağırdığı kadının erkek çıktığını görünce olay çıkardı..

07 Haziran 2019 Cuma 14:50
Eskort sitesinden gelen kadın erkek çıktı, sokak ortasında dayak attı

Eskort sitesinden gelen kadın erkek çıktı, sokak ortasında dayak attı

Eskort sitesine girerek resmini görüp beğendiği kadınla buluşmak için adres veren Ertan A adlı şahıs, gelenin transseksüel olduğunu farkedince çılgına döndü. Çıkan kavga bütün mahalleyi ayağa kaldırdı. Gece bekçileri ve polis çıkan arbedeyi güçlükle önleyebildi. 

Bursa'da Ertan A. adlı şahıs (37), internetten eskort sitesi üzerinden tanışıp, buluştuğu Deniz T.'nin (32),transseksüel olduğunu öğrenince ne yapacağını şaşırdı. Deniz T ile başlayan tartışma sokak ortasında kavgaya döndü. Ertan A.'ya tepki gösteren çevre sakinleri, polis ve mahalle bekçileri tarafından sakinleştirildi. Gözaltına alınan Ertan A., muhabirlerin 'neden yaptın' ise sorusuna, Sen sor diye yaptım yanıtını verdi..

FOTOĞRAFINI BEĞENİP EVİNE ÇAĞIRMIŞ

Olay, Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. Ertan A. (37),internette, bir eskort sitesi üzerinden Deniz T. isimli kişiyle irtibata geçti. Sosyal medya üzerinden yaklaşık bir haftalık yazışmanın ardından Ertan A., Deniz T.'yi evine davet etti. Ertan A., evinin önünde buluştuğu Deniz T.'nin internette fotoğrafını gördüğü kişi olmadığını fark etti. 
Transseksüel olduğunu söyleyen Deniz T. ile Ertan A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ertan A. kaldırımdaki parke taşını kapıp, Deniz T.'ye vurmaya başladı. Kavgayı gören çevre sakinleri, araya girdi.

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Deniz T.'yi bırakıp, kaldırımda sigara yakan Ertan A., kendisine tepki gösteren mahallelinin saldırısına uğradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Deniz T., ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gelen polis ekipleri, Ertan E.'yi evinde gözaltına aldı. Bu sırada tepkilerini sürdüren çevre sakinlerini, mahalle bekçileri sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık raporu alınmak üzere hastaneye götürülen Ertan A., basın mensuplarının neden yaptın sorusuna, Sen sor diye yaptım cevabını verdi.
 

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Son Güncelleme: 07.06.2019 14:59
Anahtar Kelimeler:
Eskort SitesiTranseksüelBursa
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