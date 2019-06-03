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Eşme MHP ilçe başkanı Yücesoy'a silahlı saldırı

Uşak Eşme MHP ilçe başkanı Burcin Kayhan Yücesoy'a sahur vakti sokakta pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Eşme MHP ilçe başkanı Yücesoy'a silahlı saldırı

Uşak Eşme MHP ilçe başkanı Burcin Kayhan Yücesoy'a sahur vakti sokakta pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 06:30
Eşme MHP ilçe başkanı Yücesoy'a silahlı saldırı

Eşme MHP ilçe başkanına silahlı saldırı


MHP Eşme ilçe teşkilatı başkanı Burcin Kayhan Yücesoy silahlı saldırıya uğradı. ağır yaralanan Yücesoy kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Uşak Eşme İlçe Başkanı Burcin Kayhan Yücesoy sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Yücesoy’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, olay Eşme Şehit Alibey Mahallesinde meydana geldi. Sahur vaktine yakın bir saatte sokakta yürüyen Yücesoy’un üzerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateşte pompalı tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet ettiği Yücesoy ağır yaralandı.


Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Uşak Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri detaylı bir inceleme başlattı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak bölgeyi kordon altına alan ekipler çevrede delil aradı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.

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Burcin Kayhan YücesoyEşmeMHPUşak
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