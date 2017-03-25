Etek giyerek, akrabasının marketini soymuş

İlginç olay Siirt'e bir hafta önce yaşandı. Ahmet E. adlı market sahibi, sabah işyerine geldiğinde duvarının delindiğini, 3 bin TL'lik sigara ve kasada bulunan 500 liranın çalındığını gördü. İşyeri sahibi hemen polisi aradı. Olay yerine gelen Siirt Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, işyerinin güvenlik kamerasında yapılan incelemede polisi şaşırtan görüntü ortaya çıktı. Duvarı delerek giren hırsızın, uzun etekli ve başına eşarp taktığı görüldü. Şüphelinin yüzünü göstermemek için, elindeki fırçayla kameranın açısını değiştirmesi de görüntülereAKRABASI ÇIKTIOlayın ardından çalışma başlatan polis, şüphelilerle ilgili önemli bilgiler elde etti. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını 2 kişinin gerçekleştirdiği belirlendi. İsimleri tespit edilen şüphelilerden birinin market sahibinin yakın akrabası olduğu öğrenildi. Yüzü ve fiziğinin tanınmaması için uzun etek ve eşarp giyen şüpheli Eyüp E.(24) ile Basit G.(23) polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.