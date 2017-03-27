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28 Mart 2017 Salı 11:26

Ev sahibi dehşeti;kiracılarını vurdu 

Olay Adana’da meydana geldi

Ev sahibi dehşeti;kiracılarını vurdu 
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Ev sahibi dehşeti;kiracılarını vurdu 
   Olay Adana’da meydana geldi.Kiracıları ile bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışan ev sahibi kazım U. kiracılarını vurdu.Ev sahibi Kazım U. ve arkadaşı 27 yaşındaki Hacı T., saat 21.00 sularında kiracıları Pınar E. ve Fevzi G. ile evin önünde tartışmaya başladı.
   Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki taraf birbirlerine bıçak ve tabancayla saldırdı. Kazım U.’nun ateşlediği tabancadan çıkan mermiler, Pınar E.’nin omuzuna ve sırtına, Fevzi G.’nin ise boynunun sol tarafına isabet etti.
    Yaralılar kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşı Hacı T. ile sokaktan kaçmaya çalışan Kazım U., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler tarafından suç aleti tabancayla yakalandı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Pınar E. ve Fevzi G.’nin durumlarının ağır olduğu belirtildi.
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Ev Sahibi Kiracılarını Vurdu
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