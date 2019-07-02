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Ev sahibine depozito dayağı

Kiraladıkları ev için ödedikleri depozitoyu alamayan genç kız ve sevgilisi, ev sahibine saldırdı..

Ev sahibine depozito dayağı

Kiraladıkları ev için ödedikleri depozitoyu alamayan genç kız ve sevgilisi, ev sahibine saldırdı..

02 Temmuz 2019 Salı 08:52
Ev sahibine depozito dayağı

Ev sahibine depozito dayağı

Kiraladıkları ev için ödedikleri depozitoyu alamayan genç kız ve sevgilisi, ev sahibine saldırdı..

Samsun'da kiraladığı evden ayrılırken depozitosunu alamayan G.S.Ç.'nin, ev sahibi S.Ö.'yü (63) sevgilisi T.Ö.K.'ye dövdürttüğü iddia edildi. Polis G.S.Ç., sevgilisi T.Ö.K. ve arkadaşları B.B. ile M.K.'yi gözaltına aldı.


Olay, öğlen saatlerinde İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 1 ay kaldığı evden çıkmak isteyen G.S.Ç. (18), ev sahibine verdiği 500 TL depozitoyu geri istedi. Depozitoyu vermeyi kabul etmeyen S.Ö., iddiaya göre, "1 ay kalıp evden çıkıyorsun, depozitoyu geri veremem" dedi.

G.S.Ç., olayı sevgilisi T.Ö.K.'ye (18) anlattı. İddiaya göre, sevgilisinin depozitosunu geri almak için arkadaşları B.B. (17) ve M.K. (17) ile birlikte ev sahibi S.Ö.'nün yanında giden T.Ö.K., elini kolunu tuttukları adamı darbederek, parayı geri istedi. Parayı alamayan şüpheliler, olay yerinden uzaklaşırken, S.Ö. ise Gazi Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Çocuk Şube Müdürlüğü ile birlikte G.S.Ç., sevgilisi T.Ö.K. ve arkadaşları B.B. ile M.K.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anahtar Kelimeler:
DepozitoSaldırıSamsun
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