Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
86771
ALTIN
247.281
DOLAR
6.0108
STERLİN
7.6701
EURO
6.7137

Evde kimya deneyi faciaya neden oldu, 2 ölü var

Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Fakültesi 1. sınıf öğrencisinin internetten sipariş vererek getirttiği kimya deney seti faciaya neden oldu, anne ve babası can verdi, iki kardeş yoğun bakımda.

Evde kimya deneyi faciaya neden oldu, 2 ölü var

Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Fakültesi 1. sınıf öğrencisinin internetten sipariş vererek getirttiği kimya deney seti faciaya neden oldu, anne ve babası can verdi, iki kardeş yoğun bakımda.

15 Mayıs 2019 Çarşamba 09:02
Evde kimya deneyi faciaya neden oldu, 2 ölü var

Evde kimya deneyi faciaya neden oldu, 2 ölü var

Deney yapmak için internetten satın aldığı kimya deney setinde, siyanür kullanan üniversite öğrencisi genç, apartmanda faciaya neden oldu. Siyanürlü deneyde anne ve babası can verirken, iki kardeş hastanede yoğun bakımda tutuluyor. 

Edinilen bilgiye göre korkunç deney girişimi İzmir Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan adlı gencin internetten satın aldığı siyanür, evde yapılan deney sırasında meydana gelen kaza ile döküldü. Bu sırada ortaya yayılan koku öğrencinin anne ve babası canına kal oldu. İki kardeşi ile kendisi gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

DENEY SETİNİ KÜÇÜK KARDEŞİ DEVİRDİ

Alınan bilgiye göre, Soğukkuyu Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan (21), deney yapmak için internetten siparişle potasyum siyanür aldı.

İddiaya göre öğrencinin eve getirdiği siyanürü, 4 yaşındaki küçük kardeşi Emir Can Kalkan'ın devirerek dökmesi üzerine anne Fatma Kalkan (39), Baba Mehmet Kalkan (46), kardeşleri Mehmet Taha Kalkan ve Emir Can Kalkan (4) ile kendisi etkilendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, apartmanda yaşayan diğer vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Çocuklar deney yaptı, anneleri yufka açtı
Çocuklar deney yaptı, anneleri yufka açtı
Prestij Bakırköy Böcek İlaçlama Firması
Prestij Bakırköy Böcek İlaçlama Firması
Sanal bahis çetesinin milyonlarca dolarlık lüks araç serveti
Sanal bahis çetesinin milyonlarca dolarlık lüks araç serveti
5G katlanabilir akıllı telefon: HUAWEI Mate X
5G katlanabilir akıllı telefon: HUAWEI Mate X
İlk kez Tüp Bebek deneyecekler olan çiftler dikkat
İlk kez Tüp Bebek deneyecekler olan çiftler dikkat
Musallat Cemal'den akıllara zarar savunma
Musallat Cemal'den akıllara zarar savunma
Son Güncelleme: 15.05.2019 12:26
Anahtar Kelimeler:
AFADBayraklıIzmirİzmir BayraklıSiyanür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sinan Sertel'i arkadaşları uğurladı, katili tutuklandı
Sinan Sertel'i arkadaşları uğurladı, katili tutuklandı
Vicdansız koca, hamile eşini otomobilden attı, kaçtı
Vicdansız koca, hamile eşini otomobilden attı, kaçtı
Tacizci sapığı terlikle döve döve polise teslim ettiler
Tacizci sapığı terlikle döve döve polise teslim ettiler
Köprüde feci kaza, İstanbul trafiği kilitlendi
Köprüde feci kaza, İstanbul trafiği kilitlendi
Doktor koca, avukat eşini evinin önünde öldürdü
Doktor koca, avukat eşini evinin önünde öldürdü
Kayıp Nurcan'dan acı haber 7 gün sonra geldi
Kayıp Nurcan'dan acı haber 7 gün sonra geldi
Kendinden 11 yaş küçük kıza hunharca saldırmıştı
Kendinden 11 yaş küçük kıza hunharca saldırmıştı
Ayşe Öztürk'ü öldüren baba oğula müebbet ceza
Ayşe Öztürk'ü öldüren baba oğula müebbet ceza

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort