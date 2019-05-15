Evde kimya deneyi faciaya neden oldu, 2 ölü var

Deney yapmak için internetten satın aldığı kimya deney setinde, siyanür kullanan üniversite öğrencisi genç, apartmanda faciaya neden oldu. Siyanürlü deneyde anne ve babası can verirken, iki kardeş hastanede yoğun bakımda tutuluyor.

Edinilen bilgiye göre korkunç deney girişimi İzmir Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan adlı gencin internetten satın aldığı siyanür, evde yapılan deney sırasında meydana gelen kaza ile döküldü. Bu sırada ortaya yayılan koku öğrencinin anne ve babası canına kal oldu. İki kardeşi ile kendisi gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

DENEY SETİNİ KÜÇÜK KARDEŞİ DEVİRDİ

Alınan bilgiye göre, Soğukkuyu Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan (21), deney yapmak için internetten siparişle potasyum siyanür aldı.

İddiaya göre öğrencinin eve getirdiği siyanürü, 4 yaşındaki küçük kardeşi Emir Can Kalkan'ın devirerek dökmesi üzerine anne Fatma Kalkan (39), Baba Mehmet Kalkan (46), kardeşleri Mehmet Taha Kalkan ve Emir Can Kalkan (4) ile kendisi etkilendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, apartmanda yaşayan diğer vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.