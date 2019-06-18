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Evin önüne park kavgasında mahalle karıştı

Evin önüne park meselesi yüzünden çıkan tartışma bıçaklı taşlı sopalı kavgaya döndü.

Evin önüne park kavgasında mahalle karıştı

Evin önüne park meselesi yüzünden çıkan tartışma bıçaklı taşlı sopalı kavgaya döndü.

18 Haziran 2019 Salı 17:33
Evin önüne park kavgasında mahalle karıştı

Evin önüne park kavgasında mahalle karıştı

Park yeri yüzünden çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı. Bursa'da Alpaslan Ö., park tartışmasında dehşet saçtı. Alpaslan Ö., daha önceden park meselesi yüzünden kavgalı olduğu Atakan Aslan'ı otomobilini evinin önüne park ettiği iddiasıyla bıçakladı. Ardından sokakta ortalık karıştı. Oğlu ile komşusunu sakinleştirmek isteyen baba Ahmet Ö. de Aslan'ın yakınları tarafından darp edildi. Bacağı ile karın boşluğundan yaralanan Atakan Aslan, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı...

Bursa'da Alpaslan Ö. (27), daha önceden park meselesi yüzünden kavgalı olduğu Atakan Aslan'ı (30) otomobilini evinin önüne park ettiği iddiasıyla bacağı ile karın boşluğundan bıçaklayarak, yaraladı.

Akılmaz olay, dün akşam Osmangazi ilçesi Kemalbengü Caddesi'nde meydana geldi. Karşılıklı evlerde oturan 2 aile, daha önce park meselesi yüzünden kavga etti. Dün akşam da işten eve gelen Alpaslan Ö., evinin önünde komşusu Atakan Aslan'ın otomobilini gördü. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Alpaslan Ö., ekmek bıçağı alıp, Atakan Aslan'ı bacağı ile karnından bıçakladı. Oğlu ile komşusunu sakinleştirmek isteyen baba Ahmet Ö. (55) ise Aslan'ın yakınları tarafından darp edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Atakan Aslan'ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İki aileyi sakinleştiren polis ekipleri, olayında ardından eve girip saklanan Alpaslan Ö.'yü, gözaltına alarak, polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Park Yeri
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