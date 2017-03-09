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09 Mart 2017 Perşembe 06:09

Evleneceksen Gel'in Görkan'ı Dilber'le yaralandı

Evleneceksen Gel programının yarışmacıları Aksaray'da ölümden döndü. Bir cip içinde kaza yapan Gökhan Baba ve yanında bulunan arkadaşları hafif sıyrıkla kurtuldu.

Evleneceksen Gel'in Görkan'ı Dilber'le yaralandı
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Evleneceksen Gel'in Görkan'ı Dilber'le yaralandı


TV kanallarında evlilik programları yarışmasına kamuoyunun tepkisi devam ederken, bu programlara katılanların özel hayatları da ajans bültenlerine haber olarak düşmeye devam ediyor. Show Tv'de Seda Sayan'ın sunduğu Evleneceksen Gel'in müdavimi Gürkan Baba'nın da içinde bulunduğu cip kaza yaptı. Kazada Baba ve aynı araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 03.00 sıralarında Fatih Atatürk Caddesi Aksaray istikametinde meydana geldi. İddialara göre bir evlilik programında yarışmacı olan Gürkan Baba'nın da içinde bulunduğu 34 ZE 326 plakalı cip, aynı yönde ilerleyen sürücüsünün ismi alınamayan 41 US 441 plakalı kamyonet tarafından sıkıştırılarak kaza yaptı. Kaza yapan cip yol kenarında ki duvara çarparak taklalar attı.

Kazada araç içerisinde bulunan yarışmacı Gürkan Baba, Sevda Yılmaz, Burak Altın, Birgün Şengül ve Dilber Gülbahar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşlara müdahale ederek Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yarışmacı Gürkan Baba ve diğer 4 yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Bu arada sağlık durumu iyi olan Baba'yı kaza yerinde tanıyan bir vatandaş cep telefonuyla görüntüsünü çekti.

Görgü tanığı Müslüm Ertaç isimli vatandaş," Buradan arkadaşlarla geçiyorduk. Bir gürültü duyduk ve aşağı doğru indik. Siyah araç bariyerlere çarpmış herhalde beyaz minibüs sıkıştırmış onu. Ondan sonra bir geldik yaralılar vardı 3, 4 kişi. Evlendirme programından 3,4 kişi vardı. Hafif yaralılardı." dedi.
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Anahtar Kelimeler
Evleneceksen GelDilber GülbaharBirgün ŞengülBurak AltınSevda YılmazGökhan Baba
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