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24 Ocak 2017 Salı 09:24

Evlerindeki çıkan garip yangınlar yüzünden uyuyamıyorlar

Samsun Vezirköprü İlçesi’nde yaşayan İsmail Erol ve Satu Erol çifti evlerinde nedeni belli olmayan yangınlar nedeniyle uyku uyuyamıyorlar.Ellerinde su dolu kova ile nöbet tutuyorlar.

Evlerindeki çıkan garip yangınlar yüzünden uyuyamıyorlar
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Evlerindeki çıkan garip yangınlar yüzünden uyuyamıyorlar
   Samsun Vezirköprü İlçesi’nde yaşayan İsmail Erol ve Satu Erol çifti evlerinde nedeni belli olmayan yangınlar nedeniyle uyku uyuyamıyorlar.Ellerinde su dolu kova ile nöbet tutuyorlar.
   Evdeki giysilerde,makine örtüsünde,raflarda beklenmedik anda yangın çıkan aile ne yapacağını şaşırdı.Önce bu olayın elektirik kaçağından kaynaklı olabileceğini sanan çigt evin tüm elektrik resisatını yeniledi.Ancak çıkan yangınlar durmadı.Devam etti.Yangınlar özellikle Satu Erol evde olduğu zamanlarda çıkıyor.Hatta çift evin eletriğini kesti.Buna rağmen yangın çıkmasına mani olamadılar.
   Mahallede birinci aza görevi yapan Alaattin Atay (42), 3 gecedir evde nöbet tuttuklarını, evin muhtelif yerlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktığını, yangın söndürüldükten sonra başka bir yerde tekrar çıktığını söyledi. Atay, "Önce bu yangının elektrikten kaynaklandığını düşündük. Tüm tesisatı değiştik. Ancak yine yangın çıktı. Daha sonra elektriği tamamen kestik. Yangın yine çıktı. Yangından zarar gören eşyaları toplayıp yaktık. Satu teyze evde olduğu zaman yangın çıkıyor. O evden ayrılınca yangın olmuyor. Bu olaya tüm komşular dahil herkes şahit" şeklinde konuşarak hayretler içinde olduğunu söyledi.
    Olayı anlatan Satu Erol, evde eşiyle oturdukları sırada kanepe örtüsünün aniden yanmaya başladığını gördüğünü, örtü söndürüldükten sonra makine örtüsünün tutuştuğunu, onu da söndürünce ocaklıktaki minderin tutuştuğunu, olay karşısında şakına döndüklerini belirti. Satu Erol, "Ben evde olunca yangın çıkıyor. 2 gece başka evde kaldım yangın çıkmadı. Bugün geldim yine yangın çıkmaya başladı"  dedi.
 
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Garip Yangın
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