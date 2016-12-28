GÜVENLİK:
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28 Aralık 2016 Çarşamba 11:31

Evsizler sopalarla birbirine girdi, görevliler izlemekle yetindi

Zeytinburnu Kapalı Spor Salonu’nda toplanan evsizler birbirine girdi. Sopalı kavga kameralara saniye saniye yansırken, İBB güvenlik görevlileri yaşananları sadece seyretti.

Evsizler sopalarla birbirine girdi, görevliler izlemekle yetindi
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Evsizler sopalarla birbirine girdi, görevliler zor ayırdı

Kış şartları nedeniyle Zeytinburnu Kapalı Spor Salonu’nda toplanan evsizler birbirine girdi. Sopalı kavga kameralara saniye saniye yansırken, İBB güvenlik görevlileri yaşananları sadece seyretti.

Olay, Zeytinburnu Spor Salonu’nda, dün gece saatlerinde meydana geldi. Ağır kış şartları nedeniyle sokakta yaşam zorlaşırken, yaklaşık 10 gündür kapalı spor salonunda ağırlanan evsizler arasında, spor salonunun içerisinde başlayan sözlü tartışma dışarıya taştı. Dışarıya çıkan grup arasında, neden çıktığı belli olmayan sözlü tartışma bahçede yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Yumruklu ve tekmeli kavganın evsizlerden birinin nereden edindiği merak konusu olan sopayı kullanması ile sopalı kavgaya dönüşmesi de sadece saniyeler sürdü. Kavga eden kalabalığın hemen yanında ve içerisinde bulunan İBB güvenlik görevlilerinin, kavgayı adeta film izler gibi izlemesi skandal görüntülere sahne oldu.

Güvenlikle görevliler, kavgayı film izler gibi izlediler

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, spor salonunun kapısında toplanan evsizlerden oluşan grup arasında sözlü tartışma başlıyor. Sözlü tartışma hararetlenerek önce yumruklu ve tekmeli, sonra da sopalı kavgaya dönüşüyor. Kalabalık bir grup arasında başlayan ve kimin kime neden vurduğu anlaşılamayan kavga spor salonunun bahçesinin de dışına taşıyor. Evsizlerden birinin elindeki sopayla başka bir evsizin kafasına vurduğu, kafasına darbe alan evsizin yerde kalması dikkat çekiyor. Kimin kime neden vurduğu anlaşılmayan kavganın yaşandığı sırada kalabalığın içinde ve çevresinde olan İBB güvenlik görevlilerinin kavgaya müdahale etmek yerine film izler gibi izlemesi skandal görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor.
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