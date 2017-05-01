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01 Mayıs 2017 Pazartesi 14:53

Eylem hazırlığındaki 3 terörist 'Silahlı Bayraktar' ile vuruldu

İnsansız Hava Araçları Bayraktar'a takılan füzeler sınır ötesi operasyonlarda etkin şekilde kullanılmaya başladıb. Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon aralıksız devam ediyor.

Eylem hazırlığındaki 3 terörist 'Silahlı Bayraktar' ile vuruldu
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Eylem hazırlığındaki 3 terörist 'Silahlı Bayraktar' ile vuruldu



Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda insansız hava araçlarına yüklenen mühimmatlar etkili şekilde kullanılmaya başlandı. Türkiye Irak; Sınırının sıfır noktasında bulanan Çukurca İlçesi'nin güneyinde yer alan Kuzey Irak'ın Zap Bölgesi Hore tepesinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'na ait insansız hava araçları tarafından tespit edilen hedefler silahlı "Bayraktar" ile vuruldu.

Sınır ötesinde, milli İHA olan "Bayraktar" ile gerçekleştirilen operasyonda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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