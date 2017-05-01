Eylem hazırlığındaki 3 terörist 'Silahlı Bayraktar' ile vuruldu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda insansız hava araçlarına yüklenen mühimmatlar etkili şekilde kullanılmaya başlandı. Türkiye Irak; Sınırının sıfır noktasında bulanan Çukurca İlçesi'nin güneyinde yer alan Kuzey Irak'ın Zap Bölgesi Hore tepesinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'na ait insansız hava araçları tarafından tespit edilen hedefler silahlı "Bayraktar" ile vuruldu.Sınır ötesinde, milli İHA olan "Bayraktar" ile gerçekleştirilen operasyonda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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